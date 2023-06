Train : eDreams ODIGEO exhorte l'Europe à plus de transparence !

Jusqu'à présent et d'après l'OTA, les agences de voyages n'ont pas été en mesure d'obtenir et de vendre des billets de train auprès des opérateurs ferroviaires de l'UE dans des " conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) et sont souvent confrontés à d'importantes restrictions commerciales si les billets sont mis à disposition par les opérateurs. "



En Italie, les statistiques d'eDreams ODIGEO révèlent que 25 % des ventes sur certains itinéraires intègrent désormais des segments ferroviaires dans l'itinéraire, alors qu'en France sur plusieurs tronçons, les ventes de billets de train représentent 0 % du total.



Pour les équipes de l'entreprise, cette bulle signifie qu'il existe un manque de disponibilité des billets de train.



Et dans les pays, où les billets sont disponibles, les entreprises ferroviaires en situation de quasi-monopole favorisent bien souvent leurs propres canaux de distribution ou imposent aux agents des conditions désavantageuses qui rendent la vente des billets commercialement non viable.



Au-delà de l'application du règlement, eDreams ODIGEO exhorte l'Europe à aller plus loin, sur le dossier du multimodal.



Il est demandé à la Commission européenne de s'assurer que la législation sur les services de mobilité numérique multimodale actuellement en cours de préparation par les décideurs politiques de l'UE, et qu'elle astreigne les transporteurs à des obligations de partage des données " sur une base équitable et non discriminatoire.



L'industrie européenne des technologies du voyage, représentée par EU Travel Tech, a fait part de ses vives inquiétudes quant à l'étendue des obligations imposées aux opérateurs de transport " conclut la tribune.