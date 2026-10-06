Japon : un nouveau terminal de croisière ouvrira à Okinawa en 2028

Situé à, le port de Naha doit renforcer sa capacité à accueillir des navires de croisière et à accompagner le développement des itinéraires en Asie.Ledoit notamment permettre l’de nouvelle génération et offrir desaux passagers.Le projet s’inscrit dans la désignation decommepar le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du TourismeLe lancement des travaux a été marqué par uneréunissant notamment le gouverneur d’Okinawa, des représentants des autorités japonaises, de Cruise Port Naha G.K., de MSC Croisières et de Royal Caribbean Group.