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Japon : un nouveau terminal de croisière ouvrira à Okinawa en 2028

MSC Croisières et Royal Caribbean Group s’associent pour développer l’infrastructure


L’Autorité portuaire de Naha, Cruise Port Naha G.K., MSC Croisières et Royal Caribbean Group ont lancé les travaux d’un nouveau terminal de croisière dans le port de Naha, à Okinawa. Sa mise en service est prévue en mars 2028.


Rédigé par le Mardi 6 Octobre 2026 à 15:44

Les représentants de l’Autorité portuaire de Naha, de Cruise Port Naha G.K., de MSC Croisières et de Royal Caribbean Group lors de la cérémonie de lancement des travaux - Photo : MSC Croisières
Les représentants de l’Autorité portuaire de Naha, de Cruise Port Naha G.K., de MSC Croisières et de Royal Caribbean Group lors de la cérémonie de lancement des travaux - Photo : MSC Croisières
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MSC Croisières et Royal Caribbean Group ont lancé les travaux d’un nouveau terminal de croisière dans le port japonais de Naha, à Okinawa, qui doit être achevé et mis en service en mars 2028.

Son développement et son exploitation seront assurés par Cruise Port Naha G.K., coentreprise entre CTL Maritime et RCL Cruises Ltd., représentant respectivement les intérêts de MSC Croisières et de Royal Caribbean Group.

Le projet prévoit des infrastructures destinées à améliorer l’accueil des passagers et l’efficacité des opérations.

Un projet pour accompagner la croissance de la croisière

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Situé à Okinawa, le port de Naha doit renforcer sa capacité à accueillir des navires de croisière et à accompagner le développement des itinéraires en Asie.

Le nouveau terminal doit notamment permettre l’accueil de navires de nouvelle génération et offrir des installations modernisées aux passagers.

Le projet s’inscrit dans la désignation de Naha comme pôle international de croisière par le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme en 2019.

Le lancement des travaux a été marqué par une cérémonie traditionnelle japonaise réunissant notamment le gouverneur d’Okinawa, des représentants des autorités japonaises, de Cruise Port Naha G.K., de MSC Croisières et de Royal Caribbean Group.

A lire aussi : MSC Croisières déploie quatre navires en Europe du Nord pour l’été 2026

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Tags : msc croisieres
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