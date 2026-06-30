Julie Coker quitte NYC Tourism + Conventions pour prendre la présidence de Visit California

Un processus de sélection rigoureux vient d'être lancé, conformément aux statuts de l'organisation, pour désigner le prochain visage de l'institution. Le Comité de Recherche est piloté par Charles Flateman, Président du conseil d'administration de NYC Tourism + Conventions et s'appuie sur les membres clés du bureau du Conseil d'Administration.



Ce groupe de travail réunit John Calvelli (Wildlife Conservation Society) et Melba Wilson (Melba's Restaurants) aux postes de vice-présidents, ainsi que Dan Nadeau (New York Marriott Marquis) en qualité de trésorier et Sofia Vandaele (InterContinental New York Barclay) comme secrétaire.



Cette équipe aura pour mission de trouver le profil capable de maintenir la compétitivité et le rayonnement culturel de cette industrie majeure, qui rapporte chaque année plus de 7 milliards de dollars de recettes fiscales à la métropole, indique un communiqué de presse.