New York dépasse ses prévisions touristiques en 2025

Le tourisme domestique a été le principal moteur de croissance, avec 52,4 millions de visiteurs, soit une hausse de 1,7% par rapport à 2024.



Les principaux marchés d’origine sont la région métropolitaine de New York, Philadelphie, Washington DC, Los Angeles et Boston.



Les nuitées des visiteurs domestiques ont progressé de 2,3%, représentant 51% de la fréquentation.



À l’international, la fréquentation a légèrement diminué à 12,5 millions de visiteurs (-3,2%), mais certains marchés ont connu une croissance, notamment le Royaume-Uni (+1,3%), l’Italie (+5,5%) et le Mexique (+1,8%).



Le tourisme de loisirs représentait 52,4 millions de visiteurs, proche des niveaux records de 2019, tandis que le tourisme d’affaires comptait 12,6 millions de visiteurs et 1 515 réunions et événements organisés.