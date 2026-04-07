New York dépasse ses prévisions touristiques en 2025

New York City a accueilli 65 millions de visiteurs en 2025, générant un impact économique total de 84,7 milliards de dollars, selon le rapport annuel publié par New York City Tourism + Conventions (NYCT + C).
Les dépenses directes des visiteurs ont atteint 55,6 milliards de dollars, soutenant 397 000 emplois et profitant à des milliers de petites entreprises, y compris celles appartenant à des minorités.
Le tourisme a également généré 7,5 milliards de dollars de recettes fiscales pour la ville.
"En 2025, l’économie touristique de New York City a montré sa résilience malgré les défis mondiaux, soulignant l’attrait durable des cinq boroughs", a déclaré Julie Coker, présidente et directrice générale de NYCT + C.
Elle a souligné que le marché international, représentant 50% des dépenses touristiques, reste crucial pour l’économie locale.
Les dépenses directes des visiteurs ont atteint 55,6 milliards de dollars, soutenant 397 000 emplois et profitant à des milliers de petites entreprises, y compris celles appartenant à des minorités.
Le tourisme a également généré 7,5 milliards de dollars de recettes fiscales pour la ville.
"En 2025, l’économie touristique de New York City a montré sa résilience malgré les défis mondiaux, soulignant l’attrait durable des cinq boroughs", a déclaré Julie Coker, présidente et directrice générale de NYCT + C.
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Fréquentation et tourisme domestique
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Le tourisme domestique a été le principal moteur de croissance, avec 52,4 millions de visiteurs, soit une hausse de 1,7% par rapport à 2024.
Les principaux marchés d’origine sont la région métropolitaine de New York, Philadelphie, Washington DC, Los Angeles et Boston.
Les nuitées des visiteurs domestiques ont progressé de 2,3%, représentant 51% de la fréquentation.
À l’international, la fréquentation a légèrement diminué à 12,5 millions de visiteurs (-3,2%), mais certains marchés ont connu une croissance, notamment le Royaume-Uni (+1,3%), l’Italie (+5,5%) et le Mexique (+1,8%).
Le tourisme de loisirs représentait 52,4 millions de visiteurs, proche des niveaux records de 2019, tandis que le tourisme d’affaires comptait 12,6 millions de visiteurs et 1 515 réunions et événements organisés.
Les principaux marchés d’origine sont la région métropolitaine de New York, Philadelphie, Washington DC, Los Angeles et Boston.
Les nuitées des visiteurs domestiques ont progressé de 2,3%, représentant 51% de la fréquentation.
À l’international, la fréquentation a légèrement diminué à 12,5 millions de visiteurs (-3,2%), mais certains marchés ont connu une croissance, notamment le Royaume-Uni (+1,3%), l’Italie (+5,5%) et le Mexique (+1,8%).
Le tourisme de loisirs représentait 52,4 millions de visiteurs, proche des niveaux records de 2019, tandis que le tourisme d’affaires comptait 12,6 millions de visiteurs et 1 515 réunions et événements organisés.
Performance hôtelière
La performance hôtelière est restée solide, notamment dans les segments premium et luxe, avec un taux d’occupation moyen de 84,2%.
Les hôtels de luxe ont affiché un taux de 82,2% (+1%), les hôtels haut de gamme 87,5 % (stable) et les hôtels milieu de gamme 76,7% (-7%). Le tarif journalier moyen a augmenté de 5%, atteignant 334 dollars, et la demande globale a progressé de 2% avec 38,1 millions de nuitées vendues.
L’inventaire hôtelier compte aujourd’hui environ 124 000 chambres, dont six nouvelles ouvertures représentant 992 chambres. Vingt-quatre projets hôteliers sont en développement actif jusqu’en 2028, totalisant 5 778 chambres supplémentaires.
Pour 2026, New York City prévoit d'accueillir 66,3 millions de visiteurs, soit une hausse de 2%.
Le tourisme domestique devrait dépasser les niveaux records de 2019 avec 53,4 millions de visiteurs, tandis que le tourisme international devrait retrouver les niveaux de 2024 avec 12,9 millions de visiteurs. Le tourisme d’affaires est également attendu en hausse à 12,8 millions de visiteurs (+2%).
Par ailleurs, la FIFA World Cup 26 devrait attirer 1,2 million de visiteurs dans la région New York-New Jersey, générant un impact économique estimé à 3,3 milliards de dollars et contribuant à la création de 26 000 emplois.
Les hôtels de luxe ont affiché un taux de 82,2% (+1%), les hôtels haut de gamme 87,5 % (stable) et les hôtels milieu de gamme 76,7% (-7%). Le tarif journalier moyen a augmenté de 5%, atteignant 334 dollars, et la demande globale a progressé de 2% avec 38,1 millions de nuitées vendues.
L’inventaire hôtelier compte aujourd’hui environ 124 000 chambres, dont six nouvelles ouvertures représentant 992 chambres. Vingt-quatre projets hôteliers sont en développement actif jusqu’en 2028, totalisant 5 778 chambres supplémentaires.
Pour 2026, New York City prévoit d'accueillir 66,3 millions de visiteurs, soit une hausse de 2%.
Le tourisme domestique devrait dépasser les niveaux records de 2019 avec 53,4 millions de visiteurs, tandis que le tourisme international devrait retrouver les niveaux de 2024 avec 12,9 millions de visiteurs. Le tourisme d’affaires est également attendu en hausse à 12,8 millions de visiteurs (+2%).
Par ailleurs, la FIFA World Cup 26 devrait attirer 1,2 million de visiteurs dans la région New York-New Jersey, générant un impact économique estimé à 3,3 milliards de dollars et contribuant à la création de 26 000 emplois.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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