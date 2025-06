Caroline Marro nommée directrice générale de Marco Vasco

En 2019, elle a fondé un cabinet de conseil spécialisé en stratégie globale et performance (DMPC Consulting) dans le domaine du tourisme hôtelier, avant de rejoindre, en 2022 MMV (filiale de la Compagnie des Alpes). En septembre 2024, elle a été nommée Directrice générale adjointe Ventes, Marketing et Revenue Management.



« Le parcours solide de Caroline Marro dans le domaine du développement commercial et des stratégies de croissance constitue un atout décisif pour Marco Vasco , affirme Jean-Luc Breysse, Directeur général adjoint du Groupe Figaro. Elle contribuera ainsi, en collaboration étroite avec Les Maisons du Voyage et Jean-Emmanuel Chometon, son Directeur général, au succès de notre Pôle Voyage, qui a enregistré de remarquables résultats ces trois dernières années. »