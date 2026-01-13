Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026

L’année 2026 s’ouvrira pour Expedia TAAP avec le lancement de « La French 66 », un projet conçu comme un road-trip professionnel à travers la France.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la célébration des 100 ans de la Route 66 et est menée en partenariat avec Brand USA.
L’itinéraire, inspiré de la route américaine emblématique, a été transposé à l’échelle française afin d’aller à la rencontre des agences de voyage sur le terrain.
Le parcours débutera à Metz le 19 janvier 2026 et s’achèvera à Biarritz six jours plus tard.
Pendant cette période, les équipes d’Expedia TAAP et de Brand USA traverseront plusieurs régions françaises avec pour objectif de rencontrer plus de 200 agences de voyages.
Cette tournée vise à renforcer les liens avec les professionnels de la distribution et à leur proposer des temps d’échange dédiés autour de la destination États-Unis.
Chaque étape est pensée comme un moment de rencontre directe, favorisant la proximité et le dialogue avec les acteurs locaux du voyage.
Expedia TAAP : formations, accompagnement et offres dédiées aux professionnels
Tout au long du road-trip, les agences rencontrées auront accès à des sessions de formation centrées sur le programme USA Discovery Program.
Ces modules ont pour objectif d’approfondir la connaissance des destinations américaines et de leurs produits touristiques.
Les échanges s’appuieront également sur la présence d’experts afin d’accompagner les professionnels dans la construction et la commercialisation de leurs offres.
En complément des formations, les agences participantes se verront proposer des conditions spécifiques, incluant des tarifs dédiés sur l’hébergement, les activités et les transferts, destinés à leurs clients.
Les étapes prévues jalonnent un large axe du territoire, avec des passages notamment par Metz, Yutz, Thionville, Nancy, Épinal, Remiremont, Vesoul, Besançon, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Digoin, Vichy, Clermont-Ferrand, Mont-de-Marsan, Agen, Bayonne et Biarritz.
Dans le cadre de cette opération, les lecteurs et professionnels intéressés sont invités à participer aux différents événements organisés tout au long du parcours, sous réserve d’inscription préalable.
