Chaque matin, un bateau accoste. À son bord, certains découvrent la Seine pour la première fois. D'autres effectuent déjà leur troisième, quatrième ou cinquième croisière sur ce même fleuve. La compagnie connaît souvent cette information. Elle sait quels passagers reviennent.



La destination, en revanche, l'ignore presque toujours. Pourtant, elle devra satisfaire tout le monde. Le voyageur qui découvre, comme celui qui revient. C'est ainsi qu'une même excursion doit convaincre, le même jour, un primo-visiteur émerveillé par la découverte… et un voyageur fidèle qui connaît déjà les grands classiques.



Certains pourraient être tentés de renouveler systématiquement les excursions. Cependant, les incontournables restent les incontournables.

Après tout, la Seine ne serait pas vraiment la Seine sans la Tour Eiffel, Giverny ou les les plages du Débarquement.



Ces sites font partie de l'identité même de cette croisière. Ils sont souvent la raison pour laquelle les voyageurs ont choisi cet itinéraire. Les supprimer au nom de la nouveauté serait une erreur. En revanche, penser qu'ils suffisent à eux seuls le serait tout autant. Le voyageur fidèle ne cherche pas forcément une nouvelle destination. Il cherche une nouvelle manière de la vivre.



Celui qui a déjà admiré Giverny appréciera peut-être d'y retourner. Mais il sera tout aussi heureux de prolonger sa journée à Vernon, de rencontrer un artisan, de découvrir les bords de Seine, de participer à une animation locale ou simplement de prendre davantage le temps de flâner.



Chaque territoire possède des histoires qui ne demandent qu'à être racontées.