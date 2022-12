Carlton Cannes va passer sous l'enseigne Regent

Le Carlton Cannes est l’un des huit établissements Regent en préparation pour IHG et sera un établissement phare de la marque en Europe indique un communiqué de presse.



« Lieu de villégiature privilégié des membres de la royauté, des dignitaires et des plus grandes célébrités, le Carlton Cannes est l'un des hôtels les plus emblématiques au monde.



C’est une icône du glamour de la Riviera, et nous sommes impatients de travailler avec notre partenaire stratégique Katara Hospitality pour donner vie à l’expérience Regent réinventée au Carlton Cannes. Ce n'est que le début de notre ambition de développer davantage la marque à travers l'Europe. » a déclaré Kenneth Macpherson, PDG régional EMEAA d’IHG Hotels & Resorts.