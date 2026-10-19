logo AirMaG  
Recherche avancée

Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires

Les premiers vols commerciaux le 8 décembre 2026


Air Tahiti a accueilli le 19 octobre 2026 à Tahiti-Faa’a son premier ATR 72-600 entièrement configuré en Classe Affaires. Baptisé ĀNAPANAPA, l’appareil sera exploité sous la marque Air Tahiti Signature dès le 8 décembre, sur les liaisons vers Bora Bora et Raiatea-Taha’a.


Rédigé par le Mardi 20 Octobre 2026 à 12:25

Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires - Photo ATR
Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires - Photo ATR
CroisiEurope
Air Tahiti annonce l’arrivée à Tahiti de son premier appareil entièrement configuré en Classe Affaires, baptisé ĀNAPANAPA, et commercialisé sous le nom Air Tahiti Signature.

Après six jours de convoyage depuis Toulouse-Francazal, ce nouvel ATR 72-600 s'est posé à l’aéroport de Tahiti-Faa’a lundi 19 octobre 2026 à 14h00, heure locale Papeete.

« Son arrivée marque le lancement d’un nouveau chapitre pour la compagnie, qui entend proposer une expérience de voyage inter-îles plus exclusive, personnalisée et toujours plus attentive au confort de ses passagers, » indique la compagnie dans un communiqué.

Parti de Toulouse-Francazal le 13 octobre dernier, le nouvel ATR 72-600 entièrement configuré en Classe Affaires, a traversé trois continents et effectué sept escales techniques : au Caire, à Mascate, Hyderabad, Subang, Lombok, Cairns et Nadi, avant de rejoindre l’aéroport de Tahiti-Faa’a ce 19 octobre à 14h00, heure locale.

Les premiers vols commerciaux d’Air Tahiti Signature sont prévus à compter du 8 décembre 2026

Autres articles
Du 10 novembre au 7 décembre 2026, Air Tahiti Signature entrera dans une phase de soft opening, dédié uniquement aux professionnels du tourisme. Durant cette période, les agences de voyages et les tour-opérateurs seront invités à découvrir et à expérimenter ce nouveau produit.

Les premiers vols commerciaux d’Air Tahiti Signature sont prévus à compter du 8 décembre 2026, sur les destinations Bora Bora et Raiatea-Taha’a.

Air Tahiti Signature propose une expérience de bout en bout, avec un parcours prioritaire au sol, l’accès à des salons dédiés et une navette jusqu’à l’appareil.

À bord de l’ATR 72-600, la cabine en configuration 1-1 offre un siège individuel à chaque passager, avec un accès direct au couloir. Des prestations personnalisées, des rafraîchissements et des contenus multimédias complètent le service, prolongé à l’arrivée par une prise en charge dédiée et une attention portée aux bagages.


Lu 188 fois

Tags : air tahiti
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Air Europa : 40 ans… et toujours pas une ride dans les nuages !

Air Europa : 40 ans… et toujours pas une ride dans les nuages !
Certaines compagnies soufflent déjà leurs cent bougies… Chez Air Europa, nous n’en sommes qu’ à 40...
Dernière heure

Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires

Mille Tours, Réceptif Île de la Réunion

Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain

Martinique : Princess Cruises annule l’escale du Coral Princess

Le Tour de France est-il (vraiment) vecteur d’attractivité touristique ?

Brand News

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten
Depuis plus de 130 ans, Hurtigruten sillonne les côtes norvégiennes. Nous connaissons ses fjords,...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Animateur/Coordinateur de Réseau Secteur Sud-Est H/F - CDI - (Nice (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Nîmes (30))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Animateur/Coordinateur de Réseau Secteur Sud-Est H/F - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection
Distribution

Distribution

Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain

Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain
Partez en France

Partez en France

Le Tour de France est-il (vraiment) vecteur d’attractivité touristique ?

Le Tour de France est-il (vraiment) vecteur d’attractivité touristique ?
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Phuket : le DMC Golf and Thailand veut séduire les agences françaises

Phuket : le DMC Golf and Thailand veut séduire les agences françaises
Production

Production

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar
AirMaG

AirMaG

Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires

Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires
Transport

Transport

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse

Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

ER Hospitality : rénovations et montée en gamme à Maurice

ER Hospitality : rénovations et montée en gamme à Maurice
HotelMaG

Hébergement

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Martinique : Princess Cruises annule l’escale du Coral Princess

Martinique : Princess Cruises annule l’escale du Coral Princess
TravelJobs

Emploi & Formation

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias