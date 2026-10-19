Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires

Du 10 novembre au 7 décembre 2026, Air Tahiti Signature entrera dans une phase de soft opening, dédié uniquement aux professionnels du tourisme. Durant cette période, les agences de voyages et les tour-opérateurs seront invités à découvrir et à expérimenter ce nouveau produit.



Les premiers vols commerciaux d’Air Tahiti Signature sont prévus à compter du 8 décembre 2026, sur les destinations Bora Bora et Raiatea-Taha’a.



Air Tahiti Signature propose une expérience de bout en bout, avec un parcours prioritaire au sol, l’accès à des salons dédiés et une navette jusqu’à l’appareil.



À bord de l’ATR 72-600, la cabine en configuration 1-1 offre un siège individuel à chaque passager, avec un accès direct au couloir. Des prestations personnalisées, des rafraîchissements et des contenus multimédias complètent le service, prolongé à l’arrivée par une prise en charge dédiée et une attention portée aux bagages.