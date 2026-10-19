Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires

Air Tahiti annonce l’arrivée à Tahiti de son premier appareil entièrement configuré en Classe Affaires, baptisé ĀNAPANAPA, et commercialisé sous le nom Air Tahiti Signature.
Après six jours de convoyage depuis Toulouse-Francazal, ce nouvel ATR 72-600 s'est posé à l’aéroport de Tahiti-Faa’a lundi 19 octobre 2026 à 14h00, heure locale Papeete.
« Son arrivée marque le lancement d’un nouveau chapitre pour la compagnie, qui entend proposer une expérience de voyage inter-îles plus exclusive, personnalisée et toujours plus attentive au confort de ses passagers, » indique la compagnie dans un communiqué.
Parti de Toulouse-Francazal le 13 octobre dernier, le nouvel ATR 72-600 entièrement configuré en Classe Affaires, a traversé trois continents et effectué sept escales techniques : au Caire, à Mascate, Hyderabad, Subang, Lombok, Cairns et Nadi, avant de rejoindre l’aéroport de Tahiti-Faa’a ce 19 octobre à 14h00, heure locale.
Après six jours de convoyage depuis Toulouse-Francazal, ce nouvel ATR 72-600 s'est posé à l’aéroport de Tahiti-Faa’a lundi 19 octobre 2026 à 14h00, heure locale Papeete.
« Son arrivée marque le lancement d’un nouveau chapitre pour la compagnie, qui entend proposer une expérience de voyage inter-îles plus exclusive, personnalisée et toujours plus attentive au confort de ses passagers, » indique la compagnie dans un communiqué.
Parti de Toulouse-Francazal le 13 octobre dernier, le nouvel ATR 72-600 entièrement configuré en Classe Affaires, a traversé trois continents et effectué sept escales techniques : au Caire, à Mascate, Hyderabad, Subang, Lombok, Cairns et Nadi, avant de rejoindre l’aéroport de Tahiti-Faa’a ce 19 octobre à 14h00, heure locale.
Les premiers vols commerciaux d’Air Tahiti Signature sont prévus à compter du 8 décembre 2026
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Du 10 novembre au 7 décembre 2026, Air Tahiti Signature entrera dans une phase de soft opening, dédié uniquement aux professionnels du tourisme. Durant cette période, les agences de voyages et les tour-opérateurs seront invités à découvrir et à expérimenter ce nouveau produit.
Les premiers vols commerciaux d’Air Tahiti Signature sont prévus à compter du 8 décembre 2026, sur les destinations Bora Bora et Raiatea-Taha’a.
Air Tahiti Signature propose une expérience de bout en bout, avec un parcours prioritaire au sol, l’accès à des salons dédiés et une navette jusqu’à l’appareil.
À bord de l’ATR 72-600, la cabine en configuration 1-1 offre un siège individuel à chaque passager, avec un accès direct au couloir. Des prestations personnalisées, des rafraîchissements et des contenus multimédias complètent le service, prolongé à l’arrivée par une prise en charge dédiée et une attention portée aux bagages.
Les premiers vols commerciaux d’Air Tahiti Signature sont prévus à compter du 8 décembre 2026, sur les destinations Bora Bora et Raiatea-Taha’a.
Air Tahiti Signature propose une expérience de bout en bout, avec un parcours prioritaire au sol, l’accès à des salons dédiés et une navette jusqu’à l’appareil.
À bord de l’ATR 72-600, la cabine en configuration 1-1 offre un siège individuel à chaque passager, avec un accès direct au couloir. Des prestations personnalisées, des rafraîchissements et des contenus multimédias complètent le service, prolongé à l’arrivée par une prise en charge dédiée et une attention portée aux bagages.