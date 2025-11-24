Corsica Ferries fait l'acquisition du Stena Vision

« L'arrivée du Mega Serena représente une étape importante dans notre croissance et confirme notre engagement envers un service efficace, sûr et respectueux de l'environnement », déclare Sébastien Romani, directeur commercial de Corsica Ferries.



« Cette nouvelle unité nous permettra d’enrichir notre offre et de répondre aux évolutions du marché . »



À bord, le Mega Serena va proposer de vastes espaces intérieurs lumineux et de nombreux ponts extérieurs, avec différents lieux de vie et de restauration.



Le Mega Serena sera prochainement déployé sur les routes méditerranéennes déjà opérées par Corsica Ferries.