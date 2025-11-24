TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Corsica Ferries fait l'acquisition du Stena Vision

jusqu’à 2000 passagers et plus de 600 véhicules


Une nouvelle unité rejoint la flotte de Corsica Ferries : le navire "Stena Vision", acheté à la société suédoise Stena Line, bientôt renommé "Mega Serena". Équipé pour une connexion électrique à quai, il peut accueillir jusqu’à 2000 passagers et plus de 600 véhicules.


Rédigé par le Lundi 24 Novembre 2025

Corsica Ferries fait l'acquisition du Stena Vision qui sera rebaptisé Mega Serena - Photo Corsica Ferries
Corsica Ferries fait l'acquisition du Stena Vision qui sera rebaptisé Mega Serena - Photo Corsica Ferries
Corsica Ferries renforce sa flotte.

La compagnie vient d'acquérir le "Stena Vision", acheté à la société suédoise Stena Line.

D’un tonnage brut de 39 200 tonnes, il sera rebaptisé Mega Serena et pourra accueillir jusqu’à 2 000 passagers après travaux d’adaptation, ainsi que plus de 600 véhicules ou de 2 000 mètres linéaires de fret roulant.

Déjà équipé d’un système de connexion électrique à quai, il pourra se brancher au réseau lors des escales, "réduisant ainsi les émissions de CO2, le bruit et les vibrations".

Corsica Ferries : le Mega Serena sera prochainement déployé sur les routes méditerranéennes

« L'arrivée du Mega Serena représente une étape importante dans notre croissance et confirme notre engagement envers un service efficace, sûr et respectueux de l'environnement », déclare Sébastien Romani, directeur commercial de Corsica Ferries.

« Cette nouvelle unité nous permettra d’enrichir notre offre et de répondre aux évolutions du marché. »

À bord, le Mega Serena va proposer de vastes espaces intérieurs lumineux et de nombreux ponts extérieurs, avec différents lieux de vie et de restauration.

Le Mega Serena sera prochainement déployé sur les routes méditerranéennes déjà opérées par Corsica Ferries.

Tags : corsica ferries
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias