Tourisme de plein air : Clear Sky International acquiert trois entreprises en France et en Irlande

Frédéric Hernandez, fondateur de Destination Express et conseiller stratégique du groupe, a déclaré : « La distribution touristique évolue rapidement, mais la technologie ne suffit pas à elle seule. La création de valeur à long terme repose sur la combinaison d’une connaissance approfondie des marchés, de relations de confiance et d’expertises complémentaires. Clear Sky nous donne l’opportunité de réunir ces forces, de partager ce que chaque entreprise fait de mieux et de créer de nouvelles opportunités sur les marchés européens. Je suis très heureux de continuer à contribuer à cette ambition à mesure que la plateforme se développe. »



De son côté, Guillaume Patrizi, fondateur de Holidays&Co et conseiller stratégique du groupe, a ajouté : « Le marché européen du tourisme est extraordinairement riche, mais reste fragmenté. L’enjeu n’est pas simplement de construire un groupe plus important. Il est de réunir des entreprises qui ont fait leurs preuves, des marques fortes et des entrepreneurs expérimentés, et de créer davantage de valeur en combinant leurs savoir-faire sur les différents marchés européens.



C’est cette vision de long terme qui donne tout son sens au projet : préserver ce qui fait la force et la réussite de chaque entreprise, tout en créant les conditions pour qu’elles puissent aller plus loin ensemble. Je suis heureux de continuer à contribuer au développement de cette ambition à l’échelle européenne. »

