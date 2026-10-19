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Tourisme de plein air : Clear Sky International acquiert trois entreprises en France et en Irlande

Le nouvel ensemble rassemble six marques


Clear Sky International accélère son développement européen avec l’acquisition de Holidays&Co et Destination Express en France, ainsi que de Campsited en Irlande.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 11:50

Tourisme de plein air : Clear Sky International acquiert trois entreprises en France et en Irlande - Logo DR
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Clear Sky International annonce l’acquisition de Holidays&Co et Destination Express en France, ainsi que de Campsited en Irlande.

Le groupe, basé en Irlande, entend réunir plusieurs marques de distribution touristique pour construire une plateforme paneuropéenne dédiée notamment au camping, aux locations de vacances et aux séjours au ski.

Le nouvel ensemble rassemble six marques : Camping-and-Co.com, TripandCo.com, Mobilhome-Express.fr, Location-Vacances-Express.com, Ski-Express.com et Campsited.

Six marques réunies autour du tourisme de plein air

Fondé par Guillaume Patrizi, Holidays&Co s’est développé dans la distribution de séjours en camping avec Camping-and-Co.com et dans la location de vacances avec TripandCo.com.

De son côté, Destination Express, fondé par Frédéric Hernandez, est spécialisé dans la distribution en ligne de locations de vacances et de séjours au ski, ainsi que dans la comparaison d’offres de camping. Ses activités s’appuient notamment sur les marques Location-Vacances-Express.com, Ski-Express.com et Mobilhome-Express.fr.

Enfin, Campsited propose aux voyageurs de découvrir et de réserver des séjours et des expériences de camping et de plein air à travers l’Europe. Son intégration doit permettre à Clear Sky International d’étendre sa présence au-delà du marché français.

Frédéric Hernandez, fondateur de Destination Express et conseiller stratégique du groupe, a déclaré : « La distribution touristique évolue rapidement, mais la technologie ne suffit pas à elle seule. La création de valeur à long terme repose sur la combinaison d’une connaissance approfondie des marchés, de relations de confiance et d’expertises complémentaires. Clear Sky nous donne l’opportunité de réunir ces forces, de partager ce que chaque entreprise fait de mieux et de créer de nouvelles opportunités sur les marchés européens. Je suis très heureux de continuer à contribuer à cette ambition à mesure que la plateforme se développe. »

De son côté, Guillaume Patrizi, fondateur de Holidays&Co et conseiller stratégique du groupe, a ajouté : « Le marché européen du tourisme est extraordinairement riche, mais reste fragmenté. L’enjeu n’est pas simplement de construire un groupe plus important. Il est de réunir des entreprises qui ont fait leurs preuves, des marques fortes et des entrepreneurs expérimentés, et de créer davantage de valeur en combinant leurs savoir-faire sur les différents marchés européens.

C’est cette vision de long terme qui donne tout son sens au projet : préserver ce qui fait la force et la réussite de chaque entreprise, tout en créant les conditions pour qu’elles puissent aller plus loin ensemble. Je suis heureux de continuer à contribuer au développement de cette ambition à l’échelle européenne. »

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