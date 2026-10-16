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Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse

TourMaG - Resaneo : baromètre B2B du voyage en train


Le baromètre du voyage en train Resaneo de septembre 2026 révèle une forte progression des recherches ferroviaires sur notamment les lignes Paris-Lourdes (+ 270 % sur un an), tandis que Paris-Bruxelles et Paris-Milan enregistrent également de fortes hausses.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 09:28

Le baromètre du voyage en train Resaneo est à retrouver tous les mois - Photo Canva
Le baromètre du voyage en train Resaneo est à retrouver tous les mois - Photo Canva
CroisiEurope
Selon le baromètre du voyage en train de Resaneo, les recherches de trains évoluent fortement sur certains axes en septembre 2026. Selon le baromètre Resaneo, les recherches entre Paris et Lourdes bondissent de 270 % sur un an, tandis que celles vers Marseille progressent de 80 %.

La destination Lourdes affiche également une hausse de 79 % dans le classement général, contre +110 % en septembre 2025. La visite du pape Léon XIV, les 26 et 27 septembre, pourrait avoir contribué à cet intérêt, même si les données ne permettent pas de mesurer précisément son impact.

Autre progression notable : les recherches entre Paris et Bruxelles augmentent de 121 %, et celles entre Paris et Milan de 217 %. À l'inverse, la liaison Lille-Londres recule de 51 %. Londres demeure néanmoins la destination la plus recherchée, malgré une baisse annuelle de 3 %.

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TOP 10 DES DESTINATIONS TRAIN LES PLUS RECHERCHEES SUR RESANEO

>SEPTEMBRE 2026
1Paris > Londres6 %
2Paris > Lourdes270 %
3Paris > Marseille80 %
4Paris > Amsterdam41 %
5Paris > Bruxelles121 %
6Montpellier > Marne-la-Vallée11 %
7Avignon TGV > Aéroport Paris Roissy Charles-de-Gaulle (CDG)2 100 %
8Lille > Londres-51 %
9Lyon St-Exupéry TGV > Marne-la-Vallée280 %
10Paris > Milan217 %
1Londres-3 %
2Marne-la-Vallée-43 %
3Paris Gare de Lyon-6 %
4Aéroport Paris Roissy Charles-de-Gaulle (CDG)-3 %
5Marseille108 %
6Lourdes79 %
7Strasbourg67 %
8Paris Montparnasse-8 %
9Bruxelles61 %
10Barcelone45 %
Variation du volume des recherches
par rapport à septembre 2025

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Tags : resaneo
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