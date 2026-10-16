Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse

Selon le baromètre du voyage en train de Resaneo, les recherches de trains évoluent fortement sur certains axes en septembre 2026. Selon le baromètre Resaneo, les recherches entre Paris et Lourdes bondissent de 270 % sur un an, tandis que celles vers Marseille progressent de 80 %.
La destination Lourdes affiche également une hausse de 79 % dans le classement général, contre +110 % en septembre 2025. La visite du pape Léon XIV, les 26 et 27 septembre, pourrait avoir contribué à cet intérêt, même si les données ne permettent pas de mesurer précisément son impact.
Autre progression notable : les recherches entre Paris et Bruxelles augmentent de 121 %, et celles entre Paris et Milan de 217 %. À l'inverse, la liaison Lille-Londres recule de 51 %. Londres demeure néanmoins la destination la plus recherchée, malgré une baisse annuelle de 3 %.
La destination Lourdes affiche également une hausse de 79 % dans le classement général, contre +110 % en septembre 2025. La visite du pape Léon XIV, les 26 et 27 septembre, pourrait avoir contribué à cet intérêt, même si les données ne permettent pas de mesurer précisément son impact.
Autre progression notable : les recherches entre Paris et Bruxelles augmentent de 121 %, et celles entre Paris et Milan de 217 %. À l'inverse, la liaison Lille-Londres recule de 51 %. Londres demeure néanmoins la destination la plus recherchée, malgré une baisse annuelle de 3 %.
Autres articles
-
Baromètre Resaneo : quelles sont les liaisons ferroviaires les plus recherchées cet été ?
-
Groupes : Resaneo se positionne auprès des agences non-IATA
-
Package dynamique : Resaneo lance TripMaker avec Teldar Travel (Vidéo)
-
Baromètre voyage en train : Paris prend la place de leader en octobre !
-
Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête
TOP 10 DES LIGNES DE TRAIN LES PLUS RECHERCHEES SUR RESANEO
TOP 10 DES DESTINATIONS TRAIN LES PLUS RECHERCHEES SUR RESANEO
>SEPTEMBRE 2026
1Paris > Londres6 %
2Paris > Lourdes270 %
3Paris > Marseille80 %
4Paris > Amsterdam41 %
5Paris > Bruxelles121 %
6Montpellier > Marne-la-Vallée11 %
7Avignon TGV > Aéroport Paris Roissy Charles-de-Gaulle (CDG)2 100 %
8Lille > Londres-51 %
9Lyon St-Exupéry TGV > Marne-la-Vallée280 %
10Paris > Milan217 %
1Londres-3 %
2Marne-la-Vallée-43 %
3Paris Gare de Lyon-6 %
4Aéroport Paris Roissy Charles-de-Gaulle (CDG)-3 %
5Marseille108 %
6Lourdes79 %
7Strasbourg67 %
8Paris Montparnasse-8 %
9Bruxelles61 %
10Barcelone45 %
Variation du volume des recherches
par rapport à septembre 2025
par rapport à septembre 2025