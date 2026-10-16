Croisière fluviale : 21 nouveaux navires mis en service en 2027

Les croisières fluviales continuent d’offrir un vaste éventail de choix, et les investissements que nous observons pour 2027 témoignent de l’incroyable diversité du secteur.

Pour les agents de voyages, cela signifie encore plus d’opportunités de proposer à leurs clients la croisière fluviale qui leur correspond parfaitement

Les participants prendront part à une croisière de deux nuits reliant Budapest à Vienne, avec une escale à Bratislava. Le séjour se poursuivra par une nuit supplémentaire à Vienne, où se tiendront des sessions de travail et des visites guidées des navires