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Croisière fluviale : 21 nouveaux navires mis en service en 2027

La CLIA souligne l’essor des croisières fluviales


La croisière fluviale poursuit son développement. Selon la CLIA, 21 nouveaux navires doivent être mis en service en 2027 sur les fleuves du monde. Destinations lointaines, séjours plus courts, voyages immersifs et départs hors saison figurent parmi les tendances qui dessinent l’avenir du secteur et ouvrent de nouvelles opportunités pour les agents de voyages.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 15:34

L’intérêt pour les départs en intersaison ou en hiver ne cesse de croître. Les voyageurs sont séduits par des destinations plus calmes, une moindre affluence et la découverte des voies navigables européennes à différentes périodes de l’année - DepositPhotos.com, ggkuna
L’intérêt pour les départs en intersaison ou en hiver ne cesse de croître. Les voyageurs sont séduits par des destinations plus calmes, une moindre affluence et la découverte des voies navigables européennes à différentes périodes de l’année - DepositPhotos.com, ggkuna
CroisiEurope
Si la croisière fait immédiatement penser à la mer, les fleuves du monde ne sont pas en reste, souligne la Cruise Lines International Association (CLIA) dans une communication récente.

En 2027, 21 nouveaux navires doivent être mis en service, notamment sur le Rhin, le Danube, le Douro, la Seine, le Mékong, l'Amazone, ainsi qu'en Amérique du Nord.

"Parmi les ajouts prévus pour 2027 figurent trois navires de la compagnie AmaWaterways - l'AmaRudi, l'AmaFiora et l'AmaMaya - tandis que Celebrity Cruises introduira le Celebrity Compass et le Celebrity Seeker, marquant ainsi son entrée sur ce marché ", indique la CLIA dans un communiqué.

De son côté, Emerald Cruises ajoutera l'Emerald Lumi sur la Seine et l'Emerald Nova sur le Douro, tandis qu'Uniworld lancera le S.S. Audrey, le S.S. Marlene et le S.S. São Rafael.

D'autres navires viendront également enrichir l'offre :

- l'AMADEUS Mira d'Amadeus River Cruises,
- le RV Brasilian Dream de CroisiEurope,
- le Century Diamond de Century Cruises,
- le Riviera Reflection et le Riviera Alba de Riviera Travel,
- le Spirit of the Lorelei de Saga,
- le Scenic Aria de Scenic,
- le TUI Luzia de TUI River Cruises
- le VIVA UNIQUE de VIVA Cruises.

A cette liste, s'ajouteront les nouveaux navires de la compagnie American Cruise Lines.

"Encore plus d’opportunités pour les agents de voyages"

Pour Andy Harmer, directeur général de la CLIA pour le Royaume-Uni et l'Irlande, "Les croisières fluviales continuent d’offrir un vaste éventail de choix, et les investissements que nous observons pour 2027 témoignent de l’incroyable diversité du secteur. [...] Pour les agents de voyages, cela signifie encore plus d’opportunités de proposer à leurs clients la croisière fluviale qui leur correspond parfaitement", a-t-il ajouté.

Pour soutenir ce phénomène, la CLIA multiplie les formations et les occasions d’échange dédiées aux croisières fluviales.

En octobre, elle a notamment organisé à Manchester le "River Cruise Forum", réunissant des agents de voyages, des opérateurs de croisières fluviales et des partenaires du secteur pour une journée entière consacrée à des sessions de travail, au réseautage et à la formation sur les produits.

Du 5 au 8 mars 2027, l'association tiendra également une conférence baptisée "RiverView", dont les places ont été entièrement réservées peu après l’ouverture des inscriptions en septembre.

"Les participants prendront part à une croisière de deux nuits reliant Budapest à Vienne, avec une escale à Bratislava. Le séjour se poursuivra par une nuit supplémentaire à Vienne, où se tiendront des sessions de travail et des visites guidées des navires", précise la CLIA.

Retrouvez notre dossier dédié aux croisières fluviales en cliquant ici.

Quelles tendances pour les croisières fluviales ?

Dans un communiqué, la CLIA met en avant plusieurs tendances - émergentes et établies - pour la croisière fluviale :

- une demande croissante pour des destinations lointaines : les voyageurs ne se limitent plus aux fleuves européens traditionnels ; ils explorent désormais des destinations en Asie et en Amérique du Sud, en quête d’expériences culturelles immersives et de la sérénité qu’offre le voyage avec un opérateur reconnu.

- une demande pour des croisières plus courtes : les itinéraires de trois, quatre ou cinq nuits constituent une alternative aux traditionnels séjours urbains. Ils attirent des voyageurs désireux de découvrir plusieurs destinations sans pour autant s’absenter pendant une semaine entière.

- un attrait pour les voyages immersifs : les passagers recherchent des expériences qui vont au-delà du simple tourisme classique, en privilégiant la culture locale, la gastronomie, les traditions et les occasions d’échanger avec les communautés locales.

- davantage de voyages hors saison : l’intérêt pour les départs en intersaison ou en hiver ne cesse de croître. Les voyageurs sont séduits par des destinations plus calmes, une moindre affluence et la possibilité de découvrir les voies navigables européennes à différentes périodes de l’année.

- un essor des croisières fluviales en solo : la demande de la part des voyageurs solo est en hausse, favorisée par la convivialité propre aux croisières fluviales, la taille plus réduite des navires, les excursions incluses, ainsi qu’une offre plus large de départs et d’hébergements spécifiquement conçus pour les personnes voyageant seules.

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