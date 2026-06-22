logo DestiMaG  
Recherche avancée

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia


Il est une saison où le Québec touche au conte. Quand la neige recouvre les toits de tôle, que le Saint-Laurent charrie ses glaces et que les forêts se figent dans un grand silence blanc, la Province se transforme en décor de carte postale. Pour le voyageur français, l'hiver québécois réunit ce que peu de destinations savent offrir ensemble : le grand frisson des paysages nordiques et le confort d'une langue partagée. Une saison spectaculaire, et bien plus accessible qu'on ne l'imagine. Chez Worldia, nous avons conçu des itinéraires sur mesure qui en révèlent toute la magie, des villes enneigées aux grands espaces immaculés.


Rédigé par Worldia le Lundi 29 Juin 2026 à 00:05

Montreal © GouvQc / Ian Roberge
Montreal © GouvQc / Ian Roberge
CroisiEurope

Deux villes dans leur manteau de neige


Dès les premières neiges de l'hiver, ce sont les villes qui donnent le ton. Montréal, cosmopolite et créative, ne se laisse jamais engourdir par le froid : on y patine, on y dîne et on y danse à ciel ouvert lorsque l'Igloofest transforme le Vieux-Port en piste givrée, pendant que la Fête des Neiges investit le parc Jean-Drapeau pour le bonheur des familles. Plus à l'est, Québec se fait plus féerique encore, ses remparts poudrés de blanc et les ruelles du Petit-Champlain parées de lumières. Son Carnaval, l'un des plus grands du monde, anime toute la saison autour du célèbre Bonhomme et de ses défilés nocturnes. Les plus aventureux pourront même s'initier au canot à glace, cette discipline spectaculaire qui consiste à mener une embarcation entre les glaces du Saint-Laurent, une expérience grisante que nous proposons au catalogue.

Au-dessus du fleuve veille le Fairmont Le Château Frontenac, silhouette de cuivre et de pierre que la neige sublime, sans doute l'hôtel le plus photographié au monde. À quelques minutes, l'Hôtel de Glace de Valcartier, sculpté et reconstruit chaque hiver, offre une nuit unique au monde entre murs de glace et lits de givre. Pour se réchauffer, rien ne vaut une parenthèse au spa nordique Strøm, ces bains chauds en plein air d'où l'on regarde tomber les flocons. Et pour toucher l'âme première de cette terre, l'Hôtel-Musée Premières Nations à Wendake, aux portes de Québec, plonge le voyageur dans la culture huronne-wendat.

Le grand dehors, version blanche

Laurentides © GouvQc / Olivier Langevin
Laurentides © GouvQc / Olivier Langevin
Hors des villes, l'hiver québécois prend des allures d'aventure. Notre itinéraire : Hiver en Mauricie, neuf jours, relie Montréal et Québec à la nature sauvage de la Mauricie, raquettes aux pieds, sur des lacs gelés où l'on s'essaie à la pêche blanche. C'est ici que se vivent les grands gestes de l'hiver nordique : filer en traîneau à chiens derrière une meute lancée à travers la forêt, ou s'enfoncer dans l'arrière-pays en motoneige, l'une des façons les plus grisantes de mesurer l'immensité du pays. Au cœur de cette nature, l'éco-villégiature Le Baluchon invite à habiter la forêt sans la brusquer, entre sentiers et rivières gelées, tandis que les campements de charme Huttopia réinventent le glamping hivernal, au plus près des grands espaces et sous un ciel piqué d'étoiles. Et quand tombe le soir, rien ne vaut une veillée près du feu, le froid mordant dehors et la douce chaleur dedans.

Cap sur les sommets

À deux pas de Montréal, les Laurentides dévoilent un autre visage de l'hiver. Notre itinéraire Hiver au Mont-Tremblant, neuf jours, met le cap sur la station de ski phare du Québec et son village aux toits colorés, posé au pied des pistes. Ski alpin pour les amateurs de sensations, ski de fond et raquette pour les contemplatifs : le domaine séduit autant les familles que les sportifs, dans une ambiance villageoise chaleureuse où l'après-ski se savoure un chocolat chaud à la main. C'est aussi une excellente porte d'entrée pour qui découvre l'hiver canadien.

Une féerie plus accessible qu'on ne le croit

Charlevoix © GouvQc / Simon Diotte
Charlevoix © GouvQc / Simon Diotte
Reste une idée reçue à balayer : non, l'hiver québécois n'est pas réservé aux aventuriers. La saison s'étire de décembre à la fin mars, féerique autour des fêtes de fin d'année, idéale en plein cœur de l'hiver pour la neige garantie et les activités. Le réseau routier est entretenu et déneigé en continu, les voitures de location sont équipées pour la neige, et nos itinéraires se parcourent aussi bien en autotour, pour les amoureux de liberté, qu'en transferts privatifs, pour ceux qui préfèrent laisser la conduite à d'autres. Les distances entre Montréal, Québec, la Mauricie et Tremblant restent raisonnables, et chaque circuit demeure entièrement modulable : on l'étire en grand voyage ou on le ramène à un court séjour, le temps d'un long week-end sous la neige à Montréal ou à Québec. Pour les agents, c'est une saison rassurante et facile à vendre : une langue commune, un accueil chaleureux, une logistique maîtrisée et une offre Worldia complète. Sur la seule Province du Québec, nos équipes de production ont sélectionné et éprouvé sur le terrain 18 itinéraires, près de 270 hôtels et plus de 170 activités, dont une large part praticable en hiver, de quoi composer chaque voyage sur mesure, du city break hivernal au grand périple blanc.

Car le Québec en hiver n'est pas une destination que l'on subit, c'est une féerie que l'on choisit. Une Amérique nordique à hauteur d'homme, qui se vit pleinement dès les premiers flocons.

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia
Worldia
19 rue Blanche
75009 Paris

Email : contact@worldia.com

Site web : https://corp.worldia.com/

linkedin


Lu 202 fois

Tags : Worldia
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 22 Juin 2026 - 00:05 Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?

Lundi 15 Juin 2026 - 00:05 Aletsch Arena

Brand News DestiMaG

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia
Il est une saison où le Québec touche au conte. Quand la neige recouvre les toits de tôle, que le...
Sainte-Lucie
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Les outils IA de Destination Canada

Les outils IA de Destination Canada
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Cap sur 2027 : Offrez la sérénité à vos clients avec nos circuits à départs garantis

Les outils IA de Destination Canada

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia

Inde : vivez l’élégance d’un voyage entre héritage et modernité avec Karibuni

Zanzibar : RIU et TUI France signent un fam trip grandiose à la découverte du nouveau Riu Palace Swahili

Brand News

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre
Si on vous dit Norvège, Ecosse, Islande et Irlande, il souffle comme un petit vent de fraîcheur...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs
AirMaG

AirMaG

LATAM s'associe à Ponant pour ses premiers vols charters passagers avec du SAF

LATAM s'associe à Ponant pour ses premiers vols charters passagers avec du SAF
CruiseMaG

CruiseMaG

Hurtigruten joue la carte du "fair-play" avec une offre spéciale Norvège-France

Hurtigruten joue la carte du "fair-play" avec une offre spéciale Norvège-France
Distribution

Distribution

Déconnexion, bien-être, découvertes : les nouvelles priorités des voyageurs français

Déconnexion, bien-être, découvertes : les nouvelles priorités des voyageurs français
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare

Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare
La Travel Tech

La Travel Tech

Ian Brown nommé CEO de Trainline

Ian Brown nommé CEO de Trainline
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo présente ses nouvelles Diamond Suites

L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo présente ses nouvelles Diamond Suites
Partez en France

Partez en France

A Guebwiller, le charme d'une Alsace loin des clichés

A Guebwiller, le charme d'une Alsace loin des clichés
Production

Production

Dubaï, Abou Dabi, Qatar... : "les départs peuvent reprendre" annonce le SETO

Dubaï, Abou Dabi, Qatar... : "les départs peuvent reprendre" annonce le SETO
Transport

Transport

Trenitalia France accepte la carte American Express

Trenitalia France accepte la carte American Express
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias