Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia

Deux villes dans leur manteau de neige
Dès les premières neiges de l'hiver, ce sont les villes qui donnent le ton. Montréal, cosmopolite et créative, ne se laisse jamais engourdir par le froid : on y patine, on y dîne et on y danse à ciel ouvert lorsque l'Igloofest transforme le Vieux-Port en piste givrée, pendant que la Fête des Neiges investit le parc Jean-Drapeau pour le bonheur des familles. Plus à l'est, Québec se fait plus féerique encore, ses remparts poudrés de blanc et les ruelles du Petit-Champlain parées de lumières. Son Carnaval, l'un des plus grands du monde, anime toute la saison autour du célèbre Bonhomme et de ses défilés nocturnes. Les plus aventureux pourront même s'initier au canot à glace, cette discipline spectaculaire qui consiste à mener une embarcation entre les glaces du Saint-Laurent, une expérience grisante que nous proposons au catalogue.
Au-dessus du fleuve veille le Fairmont Le Château Frontenac, silhouette de cuivre et de pierre que la neige sublime, sans doute l'hôtel le plus photographié au monde. À quelques minutes, l'Hôtel de Glace de Valcartier, sculpté et reconstruit chaque hiver, offre une nuit unique au monde entre murs de glace et lits de givre. Pour se réchauffer, rien ne vaut une parenthèse au spa nordique Strøm, ces bains chauds en plein air d'où l'on regarde tomber les flocons. Et pour toucher l'âme première de cette terre, l'Hôtel-Musée Premières Nations à Wendake, aux portes de Québec, plonge le voyageur dans la culture huronne-wendat.
Le grand dehors, version blanche
Hors des villes, l'hiver québécois prend des allures d'aventure. Notre itinéraire : Hiver en Mauricie, neuf jours, relie Montréal et Québec à la nature sauvage de la Mauricie, raquettes aux pieds, sur des lacs gelés où l'on s'essaie à la pêche blanche. C'est ici que se vivent les grands gestes de l'hiver nordique : filer en traîneau à chiens derrière une meute lancée à travers la forêt, ou s'enfoncer dans l'arrière-pays en motoneige, l'une des façons les plus grisantes de mesurer l'immensité du pays. Au cœur de cette nature, l'éco-villégiature Le Baluchon invite à habiter la forêt sans la brusquer, entre sentiers et rivières gelées, tandis que les campements de charme Huttopia réinventent le glamping hivernal, au plus près des grands espaces et sous un ciel piqué d'étoiles. Et quand tombe le soir, rien ne vaut une veillée près du feu, le froid mordant dehors et la douce chaleur dedans.
Cap sur les sommets
À deux pas de Montréal, les Laurentides dévoilent un autre visage de l'hiver. Notre itinéraire Hiver au Mont-Tremblant, neuf jours, met le cap sur la station de ski phare du Québec et son village aux toits colorés, posé au pied des pistes. Ski alpin pour les amateurs de sensations, ski de fond et raquette pour les contemplatifs : le domaine séduit autant les familles que les sportifs, dans une ambiance villageoise chaleureuse où l'après-ski se savoure un chocolat chaud à la main. C'est aussi une excellente porte d'entrée pour qui découvre l'hiver canadien.
Une féerie plus accessible qu'on ne le croit
Reste une idée reçue à balayer : non, l'hiver québécois n'est pas réservé aux aventuriers. La saison s'étire de décembre à la fin mars, féerique autour des fêtes de fin d'année, idéale en plein cœur de l'hiver pour la neige garantie et les activités. Le réseau routier est entretenu et déneigé en continu, les voitures de location sont équipées pour la neige, et nos itinéraires se parcourent aussi bien en autotour, pour les amoureux de liberté, qu'en transferts privatifs, pour ceux qui préfèrent laisser la conduite à d'autres. Les distances entre Montréal, Québec, la Mauricie et Tremblant restent raisonnables, et chaque circuit demeure entièrement modulable : on l'étire en grand voyage ou on le ramène à un court séjour, le temps d'un long week-end sous la neige à Montréal ou à Québec. Pour les agents, c'est une saison rassurante et facile à vendre : une langue commune, un accueil chaleureux, une logistique maîtrisée et une offre Worldia complète. Sur la seule Province du Québec, nos équipes de production ont sélectionné et éprouvé sur le terrain 18 itinéraires, près de 270 hôtels et plus de 170 activités, dont une large part praticable en hiver, de quoi composer chaque voyage sur mesure, du city break hivernal au grand périple blanc.
Car le Québec en hiver n'est pas une destination que l'on subit, c'est une féerie que l'on choisit. Une Amérique nordique à hauteur d'homme, qui se vit pleinement dès les premiers flocons.
Car le Québec en hiver n'est pas une destination que l'on subit, c'est une féerie que l'on choisit. Une Amérique nordique à hauteur d'homme, qui se vit pleinement dès les premiers flocons.
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