L'Alberta au fil des saisons, sur mesure avec Worldia

L'hiver, la saison reine des Rocheuses
Dès les premières neiges, l'Alberta se révèle sous son meilleur jour : de grands ciels bleus, un soleil généreux et une neige sèche et légère. Le ski y est roi, et la province compte parmi les meilleurs domaines skiables au monde, avec l'une des saisons les plus longues. Le célèbre « Big 3 » de Banff, qui réunit Sunshine Village, Lake Louise Ski Resort et Mount Norquay, côtoie des stations plus confidentielles comme Marmot Basin, à Jasper. Pour une glisse plus douce, notre journée libre au parc provincial Canmore Nordic Centre ouvre les portes de l'ancien site des épreuves nordiques des Jeux olympiques de 1988, dont les pistes de ski de fond serpentent entre forêts et sommets. Au-dessus de Banff, notre télécabine hisse les voyageurs au sommet du mont Sulphur, dans un décor digne d'une boule à neige.
Mais l'hiver albertain se vit aussi hors des pistes. On patine sur Lake Louise, transformé en hiver lorsque la surface gèle, au pied du glacier Victoria. Les traîneaux à chiens filent à travers la Kananaskis Country, tandis que le lac Abraham dévoile ses célèbres bulles de glace figées sous la surface. Plus au sud, là où les Prairies rencontrent les Rocheuses, le Thanksgiving Ranch offre une autre façon de vivre la saison blanche. Dans ce ranch en activité, on parcourt en raquettes ou à ski de fond plus de 1 200 hectares de collines enneigées, avant de retrouver les feux de bois du lodge, sa piscine intérieure chauffée et son sauna. Et quand tombe le soir, sous un ciel où dansent parfois les aurores boréales, les grands châteaux ferroviaires comme le Fairmont Banff Springs, paré pour Noël dès la fin novembre, offrent la plus douce des veillées.
Printemps et automne, les saisons des initiés
Entre deux grandes saisons, l'Alberta réserve des parenthèses précieuses. Au printemps, les vallées reverdissent et la faune sort de son long sommeil. C'est le moment rêvé pour notre safari au coeur du parc de Banff ou notre découverte de la faune du parc national de Jasper, à la rencontre des wapitis, mouflons et ours. Parcs Canada recommande d'ailleurs ces intersaisons pour éviter l'affluence estivale. C'est aussi le retour du Rocky Mountaineer, ce train panoramique que nous proposons au départ de Banff, Lake Louise ou Jasper jusqu'à Vancouver, pour prolonger le voyage jusqu'au Pacifique.
L'automne, lui, est la plus fugace des saisons. Pendant quelques semaines seulement, les mélèzes dorent les Rocheuses canadiennes, tandis que résonne à Jasper le brame des wapitis. Notre randonnée privée dans le parc national de Jasper permet d'en profiter loin de la foule, dans une lumière rasante idéale pour les photographes.
L'automne, lui, est la plus fugace des saisons. Pendant quelques semaines seulement, les mélèzes dorent les Rocheuses canadiennes, tandis que résonne à Jasper le brame des wapitis. Notre randonnée privée dans le parc national de Jasper permet d'en profiter loin de la foule, dans une lumière rasante idéale pour les photographes.
L'été, entre glaciers et esprit Far West
Vient alors la saison des grands road trips. Notre itinéraire Boucle Calgary, une immersion 100 % albertaine, file de Calgary vers Canmore et Kananaskis, puis rejoint Lake Louise et le lac Moraine, que l'on savoure pleinement lors de notre excursion au départ de Banff. S'ouvre ensuite la Promenade des Glaciers, l'une des plus belles routes du monde, qui relie Lake Louise à Jasper sur quelque 230 km. En chemin, le champ de glace Columbia se vit au plus près grâce à notre marche sur le glacier Columbia, combinée à l'entrée à la passerelle Glacier Skywalk, suspendue au-dessus du vide.
À Jasper, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, notre croisière sur le lac Maligne glisse jusqu'à la célèbre Spirit Island, avant que l'itinéraire ne bifurque vers Edmonton et son Fort Edmonton Park. Le retour à Calgary traverse les grandes Prairies, avec une halte à Drumheller, capitale mondiale des dinosaures. Pour qui voyage en juillet, notre journée libre au Stampede de Calgary fait vivre l'âme cow-boy de la province, entre rodéos, parades et musique country.Toutes les activités évoquées s'ajoutent en quelques clics à l'itinéraire, directement sur la plateforme Worldia.
Car chez Worldia, tous les programmes sont entièrement personnalisables. Pour une autre nuit à Calgary, nous proposons par exemple le Rocking R Guest Ranch, aux portes de la ville. On y dort dans des cabanes chaleureuses tournées vers les Rocheuses et le lac Eagle, entre balades à cheval et bain chaud sous les étoiles. Et pour prolonger le voyage vers le sud, sur la route du parc national des Lacs-Waterton que l'on découvre lors de notre journée libre, les Twin Butte Silos réinventent la nuit à la ferme. D'anciens silos à grain y sont devenus des cocons pour quatre, au coeur d'un ranch en activité, face aux montagnes.
À Jasper, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, notre croisière sur le lac Maligne glisse jusqu'à la célèbre Spirit Island, avant que l'itinéraire ne bifurque vers Edmonton et son Fort Edmonton Park. Le retour à Calgary traverse les grandes Prairies, avec une halte à Drumheller, capitale mondiale des dinosaures. Pour qui voyage en juillet, notre journée libre au Stampede de Calgary fait vivre l'âme cow-boy de la province, entre rodéos, parades et musique country.Toutes les activités évoquées s'ajoutent en quelques clics à l'itinéraire, directement sur la plateforme Worldia.
Car chez Worldia, tous les programmes sont entièrement personnalisables. Pour une autre nuit à Calgary, nous proposons par exemple le Rocking R Guest Ranch, aux portes de la ville. On y dort dans des cabanes chaleureuses tournées vers les Rocheuses et le lac Eagle, entre balades à cheval et bain chaud sous les étoiles. Et pour prolonger le voyage vers le sud, sur la route du parc national des Lacs-Waterton que l'on découvre lors de notre journée libre, les Twin Butte Silos réinventent la nuit à la ferme. D'anciens silos à grain y sont devenus des cocons pour quatre, au coeur d'un ranch en activité, face aux montagnes.
Une destination à vendre toute l'année
Pour les agents de voyages, l'Alberta a tout d'une destination rassurante. Calgary et Edmonton placent les Rocheuses à portée de route, les infrastructures sont excellentes et chaque saison renouvelle l'envie de partir. Sur la seule Alberta, nos équipes de production ont sélectionné 118 hôtels répartis sur sept étapes ouvertes à la réservation : Calgary, Canmore et Kananaskis, Banff, Lake Louise, Jasper, Edmonton et le parc des Lacs-Waterton. S'y ajoutent près de quarante activités, des grands classiques des parcs nationaux aux expériences plus confidentielles. Chaque voyage se compose ainsi sur mesure : la Boucle Calgary s'étire vers la Colombie-Britannique à bord du Rocky Mountaineer ou se resserre autour de Banff et Jasper, s'enrichit d'une croisière, d'une marche sur glacier ou d'un safari faune.
Car l'Alberta n'est pas une destination que l'on visite une seule fois. C'est une province que l'on découvre saison après saison, et qui commence, pour ceux qui osent, par la magie de l'hiver.
Car l'Alberta n'est pas une destination que l'on visite une seule fois. C'est une province que l'on découvre saison après saison, et qui commence, pour ceux qui osent, par la magie de l'hiver.
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