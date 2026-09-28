L'Alberta au fil des saisons, sur mesure avec Worldia

Entre deux grandes saisons, l'Alberta réserve des parenthèses précieuses. Au printemps, les vallées reverdissent et la faune sort de son long sommeil. C'est le moment rêvé pour notre safari au coeur du parc de Banff ou notre découverte de la faune du parc national de Jasper, à la rencontre des wapitis, mouflons et ours. Parcs Canada recommande d'ailleurs ces intersaisons pour éviter l'affluence estivale. C'est aussi le retour du Rocky Mountaineer, ce train panoramique que nous proposons au départ de Banff, Lake Louise ou Jasper jusqu'à Vancouver, pour prolonger le voyage jusqu'au Pacifique.



L'automne, lui, est la plus fugace des saisons. Pendant quelques semaines seulement, les mélèzes dorent les Rocheuses canadiennes, tandis que résonne à Jasper le brame des wapitis. Notre randonnée privée dans le parc national de Jasper permet d'en profiter loin de la foule, dans une lumière rasante idéale pour les photographes.