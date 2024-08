Blue Origin : et un 8e vol habité !

Le voyage de la mission NS-26 a duré environ 10 minutes et 10 secondes, du décollage à l'atterrissage, assisté par parachute. Les 6 passagers ont voyagé à une vitesse trois fois supérieure à celle du son., les passagers se sont détachés et ont pu observer la Terre en apesanteur depuis les hublots qui occupent près du tiers de la surface de la capsule.Tant qu’au booster il est revenu se reposer sur Terre au bout de 7 minutes et trente secondes en parfait état.Rappelons que les vols habités de New Shepard ont repris en mai dernier, après plus d'un an et demi après l’échec d'une mission sans équipage en 2022, qui a conduit à une enquête de plusieurs mois sur l'incident et à une refonte des composants du vaisseau spatial.Les six passagers de la mission NS-26 sont : la philanthrope et entrepreneure, le professeur d'université, l'homme d'affairesle cardiologue, l'étudiantet l'entrepreneurLa plupart des membres de l'équipage ont payé leurs propres places, à l'exception de Ferl et Jahangir.