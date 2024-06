Virgin Galactic : dernier vol pour Unity avant la "Delta Class"

Trois dates importantes dans la saga de Virgin Galactic et de son Président Richard Branson.devenant le premier vol habité dans l’espace parti du sol américain depuis 2011. Le VSS Unity est parvenu à atteindre une altitude de 82.7 km, après avoir été largué en vol par son avion porteur.Le moteur-fusée du vaisseau a pu être allumé durant 60 secondes, le temps pour lui de prendre de l’altitude avec une vitesse de Mach 2.9 (3.550 km/h).- Le 11 juillet 2021, coiffant sur le poteau Steve Bezos et Blue Origin, Richard Branson réalise le premier vol touristique dans l'espace. La mission du 11 juillet était le vingt-deuxième essai en vol de VSS Unity et le quatrième vol spatial en équipage de l'entreprise.Le vaisseau était piloté par Dave MacKay (3ème vol spatial) et Michael Massuci (2ème vol spatial). Richard Branson était accompagné en tant que passagers de Beth Moses, instructeur en chef des astronautes, Colin Bennett, ingénieur en chef des opérations et Sirisha Bandla, vice-présidente des affaires gouvernementales.. Il aura donc fallu deux ans entre le premier vol de Virgin Galactic de juillet 2021 avec des touristes de l’espace et ce second vol Galactic 02 du jeudi 10 août 2023. Il était plus que temps pour Virgin tant sa position financière devenait inconfortable.