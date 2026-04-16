SOWELL Hôtels & Résidences ouvre le Grand Hôtel Dieu

L’établissement abrite également un restaurant, La Table Consulaire, qui propose une cuisine raffinée dans un cadre intérieur ainsi qu’en terrasse.



Côté bien-être, le Spa Eliospa s’étend sur 150 m². Il comprend un hammam, un sauna, un parcours sensoriel et une carte de soins visage et corps en partenariat avec la marque Sothys. L’espace se positionne sur une offre axée sur la détente et l’expérience client.



Le Grand Hôtel Dieu se positionne aussi sur le segment MICE. Il dispose de deux salles de réunion, de 54 à 137 m², équipées et bénéficiant de la lumière du jour.



La cour d’honneur ainsi que la proximité du Centre des Congrès permettent d’accueillir des événements de plus grande envergure.



Avec cette ouverture, SOWELL Hôtels & Résidences poursuit son développement sur le segment premium et renforce sa présence dans le sud de la France.