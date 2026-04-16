SOWELL Hôtels & Résidences ouvre le Grand Hôtel Dieu

SOWELL Hôtels & Résidences renforce son offre haut de gamme avec l’ouverture, le 27 mars, du Grand Hôtel Dieu***** à Nîmes.
Installé dans l’ancien Hôtel Consulaire, cet établissement rejoint la collection du groupe et ambitionne de s’imposer comme une référence de l’hôtellerie de luxe dans la destination.
Situé rue de la République, à proximité immédiate des Arènes, du Musée de la Romanité et du Centre des Congrès, l’établissement bénéficie d’un emplacement central.
Le projet repose sur la valorisation d’un bâtiment historique, conjuguant patrimoine architectural et prestations contemporaines.
Le Grand Hôtel Dieu propose 70 chambres et suites, réparties en quatre catégories, de la chambre classique à la suite. Les superficies s’échelonnent de 22 à 46 m², avec des tarifs à partir de 124 euros la nuit. L’ensemble des hébergements est équipé de la climatisation, d’un accès Wi-Fi et d’une literie haut de gamme.
Installé dans l’ancien Hôtel Consulaire, cet établissement rejoint la collection du groupe et ambitionne de s’imposer comme une référence de l’hôtellerie de luxe dans la destination.
Situé rue de la République, à proximité immédiate des Arènes, du Musée de la Romanité et du Centre des Congrès, l’établissement bénéficie d’un emplacement central.
Le projet repose sur la valorisation d’un bâtiment historique, conjuguant patrimoine architectural et prestations contemporaines.
Le Grand Hôtel Dieu propose 70 chambres et suites, réparties en quatre catégories, de la chambre classique à la suite. Les superficies s’échelonnent de 22 à 46 m², avec des tarifs à partir de 124 euros la nuit. L’ensemble des hébergements est équipé de la climatisation, d’un accès Wi-Fi et d’une literie haut de gamme.
Grand Hôtel Dieu : une offre de restauration et de bien-être
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L’établissement abrite également un restaurant, La Table Consulaire, qui propose une cuisine raffinée dans un cadre intérieur ainsi qu’en terrasse.
Côté bien-être, le Spa Eliospa s’étend sur 150 m². Il comprend un hammam, un sauna, un parcours sensoriel et une carte de soins visage et corps en partenariat avec la marque Sothys. L’espace se positionne sur une offre axée sur la détente et l’expérience client.
Le Grand Hôtel Dieu se positionne aussi sur le segment MICE. Il dispose de deux salles de réunion, de 54 à 137 m², équipées et bénéficiant de la lumière du jour.
La cour d’honneur ainsi que la proximité du Centre des Congrès permettent d’accueillir des événements de plus grande envergure.
Avec cette ouverture, SOWELL Hôtels & Résidences poursuit son développement sur le segment premium et renforce sa présence dans le sud de la France.
Côté bien-être, le Spa Eliospa s’étend sur 150 m². Il comprend un hammam, un sauna, un parcours sensoriel et une carte de soins visage et corps en partenariat avec la marque Sothys. L’espace se positionne sur une offre axée sur la détente et l’expérience client.
Le Grand Hôtel Dieu se positionne aussi sur le segment MICE. Il dispose de deux salles de réunion, de 54 à 137 m², équipées et bénéficiant de la lumière du jour.
La cour d’honneur ainsi que la proximité du Centre des Congrès permettent d’accueillir des événements de plus grande envergure.
Avec cette ouverture, SOWELL Hôtels & Résidences poursuit son développement sur le segment premium et renforce sa présence dans le sud de la France.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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