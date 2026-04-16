logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

SOWELL Hôtels & Résidences ouvre le Grand Hôtel Dieu

Un nouvel hôtel 5 étoiles voit le jour à Nîmes


À Nîmes, SOWELL Hôtels & Résidences inaugure le Grand Hôtel Dieu, un établissement 5 étoiles installé dans un ancien bâtiment consulaire. Entre patrimoine historique, offre bien-être et positionnement MICE, cette nouvelle adresse vise à s’imposer sur le segment haut de gamme de la destination.


Rédigé par le Jeudi 16 Avril 2026 à 17:00

SOWELL Hôtels & Résidences inaugure le Grand Hôtel Dieu - Photo : Arnaud Laplanche
SOWELL Hôtels & Résidences inaugure le Grand Hôtel Dieu - Photo : Arnaud Laplanche
Top of Travel
SOWELL Hôtels & Résidences renforce son offre haut de gamme avec l’ouverture, le 27 mars, du Grand Hôtel Dieu***** à Nîmes.

Installé dans l’ancien Hôtel Consulaire, cet établissement rejoint la collection du groupe et ambitionne de s’imposer comme une référence de l’hôtellerie de luxe dans la destination.

Situé rue de la République, à proximité immédiate des Arènes, du Musée de la Romanité et du Centre des Congrès, l’établissement bénéficie d’un emplacement central.

Le projet repose sur la valorisation d’un bâtiment historique, conjuguant patrimoine architectural et prestations contemporaines.

Le Grand Hôtel Dieu propose 70 chambres et suites, réparties en quatre catégories, de la chambre classique à la suite. Les superficies s’échelonnent de 22 à 46 m², avec des tarifs à partir de 124 euros la nuit. L’ensemble des hébergements est équipé de la climatisation, d’un accès Wi-Fi et d’une literie haut de gamme.

Grand Hôtel Dieu : une offre de restauration et de bien-être

Autres articles
L’établissement abrite également un restaurant, La Table Consulaire, qui propose une cuisine raffinée dans un cadre intérieur ainsi qu’en terrasse.

Côté bien-être, le Spa Eliospa s’étend sur 150 m². Il comprend un hammam, un sauna, un parcours sensoriel et une carte de soins visage et corps en partenariat avec la marque Sothys. L’espace se positionne sur une offre axée sur la détente et l’expérience client.

Le Grand Hôtel Dieu se positionne aussi sur le segment MICE. Il dispose de deux salles de réunion, de 54 à 137 m², équipées et bénéficiant de la lumière du jour.

La cour d’honneur ainsi que la proximité du Centre des Congrès permettent d’accueillir des événements de plus grande envergure.

Avec cette ouverture, SOWELL Hôtels & Résidences poursuit son développement sur le segment premium et renforce sa présence dans le sud de la France.


Lu 227 fois

Tags : nimes, sowell
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 16 Avril 2026 - 10:43 Nikki Beach ouvrira un resort et des résidences à Marrakech en 2028

Mardi 14 Avril 2026 - 10:40 À Kos, le Grecotel LUXME Kos fait sa mue haut de gamme

TAP Air Portugal

Brand news LuxuryTravelMaG

À l’hôtel Le Tikehau by Pearl Resorts, la vie belle et simple de la Polynésie

À l’hôtel Le Tikehau by Pearl Resorts, la vie belle et simple de la Polynésie
Un combiné d’hospitalité raffinée, de bien-être et de respect des traditions dans une nature encore...
Dernière heure

SOWELL Hôtels & Résidences ouvre le Grand Hôtel Dieu

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie

Norse Atlantic suspend ses vols au départ de Los Angeles dont Paris !

L’île Maurice veut s’imposer comme une destination refuge de l’été

Khiri Travel, Réceptif Laos

Brand News

CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille

CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille
Cet été, CroisiEurope, leader européen de la croisière fluviale, lance une offre particulièrement...
Les annonces

PASSEPORT EVASION - Commercial(e) Tourisme spécialisé(e) voyages de Groupes « Sur-Mesure » - Indépendant, freelance - (France entière)
FREELANCE / CONSULTANTS TOURISME

LE LAC DE VASSIVIERE recherche un opérateur pour la transformation du village vacances de Pierrefitte (87)
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Publi-news

Publi-news

Tendances 2026 : pourquoi le Brésil et la République tchèque sont les nouveaux chouchous des voyageurs français

Tendances 2026 : pourquoi le Brésil et la République tchèque sont les nouveaux chouchous des voyageurs français

La valeur du voyage au cœur de la réflexion d’IFTM 2026

La valeur du voyage au cœur de la réflexion d’IFTM 2026
Distribution

Distribution

CDS et EFHT lancent un Grand Live dédié au tourisme loisirs !

CDS et EFHT lancent un Grand Live dédié au tourisme loisirs !
Partez en France

Partez en France

La Corse poursuit sa tournée de workshops à Bordeaux

La Corse poursuit sa tournée de workshops à Bordeaux
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

L’île Maurice veut s’imposer comme une destination refuge de l’été

L’île Maurice veut s’imposer comme une destination refuge de l’été
Production

Production

L’AJT crée ses Trophées pour récompenser les contenus touristiques

L’AJT crée ses Trophées pour récompenser les contenus touristiques
AirMaG

AirMaG

Norse Atlantic suspend ses vols au départ de Los Angeles dont Paris !

Norse Atlantic suspend ses vols au départ de Los Angeles dont Paris !
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

SOWELL Hôtels & Résidences ouvre le Grand Hôtel Dieu

SOWELL Hôtels &amp; Résidences ouvre le Grand Hôtel Dieu
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Futuroscopie

Futuroscopie

Où nous conduira le bashing contre l’Occident ? [ABO]

Où nous conduira le bashing contre l’Occident ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers annonce de nouvelles croisières thématiques pour l’été 2026

Star Clippers annonce de nouvelles croisières thématiques pour l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

La Vendée digitalise et modernise son Pass Saisonnier en 2026

La Vendée digitalise et modernise son Pass Saisonnier en 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Opella choisit Navan pour centraliser voyages d’affaires et notes de frais

Opella choisit Navan pour centraliser voyages d’affaires et notes de frais
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias