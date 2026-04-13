La valeur du voyage au cœur de la réflexion d’IFTM 2026



Le voyage, un moteur d’activité pour les entreprises et les destinations

Dans un secteur en pleine évolution, le voyage continue de jouer un rôle structurant pour les entreprises et les destinations, malgré un environnement international incertain. Il contribue à la création d’activité, au développement des territoires et à l’attractivité des offres, tout en s’adaptant aux nouvelles contraintes du secteur.



Avec son édition 2026, IFTM propose d’aller au-delà des tendances pour s’intéresser à ce que le tourisme produit réellement. Derrière chaque action, chaque stratégie ou chaque partenariat, il s’agit de préciser ce que ces initiatives génèrent concrètement : développement d’activité pour les entreprises, attractivité renforcée pour les destinations ou encore évolution des offres touristiques.



Cette création de valeur s’inscrit dans des chaînes complexes, où interviennent de nombreux acteurs, de la conception des offres à leur distribution. L’édition 2026 marque ainsi une étape : après avoir exploré de nouveaux modèles et valorisé les initiatives, il s’agit désormais d’en analyser les résultats et les impacts concrets.



Comprendre la valeur pour mieux faire évoluer les pratiques

Aujourd’hui, les professionnels du tourisme doivent faire face à des évolutions rapides : transformation des usages, nouvelles attentes des voyageurs et adaptation des modèles économiques. Dans ce contexte, la question de la valeur devient centrale : Quelle valeur est créée par les entreprises, les territoires et l’ensemble des professionnels de l'écosystème ? Comment cette valeur s’organise, se mesure et se diffuse au sein des filières ? Comment renforce-t-elle les modèles économiques, les coopérations, les chaînes d’intermédiation et la résilience du secteur ?



Au-delà des intentions, l’enjeu est désormais de comprendre ce que ces actions produisent concrètement pour les entreprises, les territoires et l’ensemble de la filière. Cette réflexion suppose également de mieux identifier les indicateurs qui permettent d’évaluer cette valeur, qu’ils soient économiques, organisationnels ou liés aux dynamiques de collaboration.



Elle conduit aussi à interroger les modèles économiques, les chaînes de valeur et les mécanismes de distribution, dans un contexte marqué par l’évolution des usages et l’intégration croissante des technologies, de la data et de l’intelligence artificielle.



Trois piliers pour lire les transformations du secteur

Pour structurer cette réflexion, le salon s’appuiera sur trois grands piliers, qui permettent d’aborder la valeur du voyage de manière concrète :



• La valeur économique et territoriale comme moteur essentiel et en pleine évolution : Le voyage constitue un levier majeur de performance économique, d’emploi, d’attractivité et d’innovations des opérateurs et des territoires. IFTM invitera chacun à analyser l’évolution des modèles économiques, des chaînes de valeur et des rôles d’intermédiation, ainsi que l’apport des technologies, de la data et de l’intelligence artificielle comme facteurs de compétitivité. Les nouveaux usages et attentes des professionnels comme des voyageurs seront également abordés.



• La valeur humaine, sociale et relationnelle pour mettre en avant les talents et les expériences : La valeur du voyage repose sur les femmes et les hommes qui structurent le secteur et le font vivre au quotidien. La dimension humaine devenant un actif stratégique majeur, IFTM mettra en lumière les talents, l’évolution des métiers, l’impact des transformations digitales et la qualité des relations professionnelles, considérées comme des leviers clés de performance organisationnelle et d’attractivité.



• La valeur durable et collective, comme modèle de responsabilité et de résilience : La durabilité est désormais indissociable de la performance, de la crédibilité et de la pérennité de la filière touristique ainsi que de la filière des déplacements professionnels. Les impacts mesurables des démarches engagées, les outils de pilotage et de reporting, ainsi que les coopérations collectives seront analysés. L’objectif est clair : faire de la durabilité un facteur de compétitivité et de confiance partagée, pour progresser ensemble et créer de la valeur à long terme.



Un lieu pour échanger et mieux comprendre les évolutions du secteur

IFTM s’impose comme un temps fort pour les professionnels qui souhaitent mieux comprendre les évolutions du secteur.



En réunissant les acteurs de la filière, le salon offre un cadre pour échanger, partager des expériences et confronter les points de vue. Cette mise en commun permet d’identifier plus clairement les transformations en cours et les enjeux auxquels les professionnels doivent répondre au quotidien.



L’édition 2026 d’IFTM se tiendra du 15 au 17 septembre 2026 à Paris Porte de Versailles et rassemblera les professionnels autour de cette réflexion centrale sur la valeur du voyage. Une approche qui permettra aux acteurs du tourisme de mieux comprendre leur environnement et d’adapter leurs stratégies de manière concrète. L’Ouzbékistan sera le pays à l’honneur de cette édition.