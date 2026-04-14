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À Kos, le Grecotel LUXME Kos fait sa mue haut de gamme

Un resort entre mer Égée et luxe discret


À Kos, le Grecotel LUXME Kos rouvre ses portes avec une ambition claire : réinventer le "all inclusive" haut de gamme. Entre architecture inspirée d’un village insulaire, offre culinaire éclectique et immersion dans l’héritage grec, le resort du groupe Grecotel Hotels & Resorts mise sur une expérience à la fois discrète et sensorielle.


Rédigé par le Mardi 14 Avril 2026 à 10:40

Grecotel ouvre les portes de son adresse insulaire cinq étoiles - Photo : Grecotel Hotels & Resorts
Grecotel ouvre les portes de son adresse insulaire cinq étoiles - Photo : Grecotel Hotels & Resorts
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Le 25 avril 2026, le groupe Grecotel Hotels & Resorts rouvre les portes de son adresse emblématique sur l’île de Kos.

Entièrement repensé, le Grecotel LUXME Kos s’inscrit dans la montée en gamme du « all inclusive » avec sa collection LUXME – pour Luxury Made Easy®.

Dès l’arrivée dans le quartier paisible de Psalidi, à quelques kilomètres du centre de Kos Town, le ton est donné. Le domaine de 100 000 m² se déploie entre jardins de palmiers, piscines et accès direct à la mer Égée.

Un resort pensé comme un village insulaire

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Le parti pris architectural du Grecotel LUXME Kos repose sur une intégration douce dans le paysage. Les hébergements, répartis en maisons basses d’un ou deux étages, s’organisent autour de patios, jardins privatifs ou piscines partagées.

À l’intérieur, lignes épurées, matériaux naturels et tonalités claires composent une esthétique méditerranéenne contemporaine, sans ostentation.

L’offre d’hébergement se veut particulièrement large : chambres vue mer, suites familiales avec piscines privées, bungalows ou encore villas en front de mer. Point culminant du resort, une résidence de 250 m² sur deux niveaux, ouverte sur la mer Égée, cible une clientèle en quête d’exclusivité.

Avec six restaurants et quatre bars, le resort mise sur la diversité gastronomique. Cuisine grecque revisitée, influences italiennes, inspirations asiatiques en bord de plage, chaque table développe son identité propre.

Le restaurant Lagoon, avec ses accents rétro et sa production maison, incarne cette volonté de valoriser des produits frais et une approche artisanale.

L’offre s’inscrit dans la philosophie LUXME : proposer une formule tout compris, mais qualitative, où la variété ne se fait pas au détriment de l’expérience.

Entre héritage et bien-être

Au cœur du complexe, une vaste lagune de piscines structure les espaces. En son centre, l’île artificielle « Papaya » s’impose comme un lieu signature : hamacs, transats, braseros à la tombée du jour. Une rivière lente serpente autour, transformant la baignade en parcours immersif.

En contrebas, la plage privée de galets ouvre directement sur les eaux cristallines de la mer Égée, complétant l’offre balnéaire.

L’identité du lieu s’ancre aussi dans l’histoire de l’île de Kos, berceau de Hippocrate. Le resort s’inspire de cet héritage, notamment à travers son spa Elixir, présenté comme l’un des plus vastes des îles grecques. Soins inspirés de rituels ancestraux, programmes de yoga, pilates ou coaching personnalisé : le bien-être constitue un pilier central de l'expérience client.

Côté familles, le Grecoland puise dans les mythes locaux et la géologie de la région, notamment l’île volcanique de Nisyros, pour proposer des activités éducatives et ludiques.

À rebours des grands complexes standardisés, le Grecotel LUXME Kos cultive une certaine discrétion. Légèrement en retrait, accessible par des chemins secondaires, il mise sur un sentiment d’isolement maîtrisé.


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Tags : grecotel, kos, lux me
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