À Kos, le Grecotel LUXME Kos fait sa mue haut de gamme

Au cœur du complexe, une vaste lagune de piscines structure les espaces. En son centre, l’île artificielle « Papaya » s’impose comme un lieu signature : hamacs, transats, braseros à la tombée du jour. Une rivière lente serpente autour, transformant la baignade en parcours immersif.



En contrebas, la plage privée de galets ouvre directement sur les eaux cristallines de la mer Égée, complétant l’offre balnéaire.



L’identité du lieu s’ancre aussi dans l’histoire de l’île de Kos, berceau de Hippocrate. Le resort s’inspire de cet héritage, notamment à travers son spa Elixir, présenté comme l’un des plus vastes des îles grecques. Soins inspirés de rituels ancestraux, programmes de yoga, pilates ou coaching personnalisé : le bien-être constitue un pilier central de l'expérience client.



Côté familles, le Grecoland puise dans les mythes locaux et la géologie de la région, notamment l’île volcanique de Nisyros, pour proposer des activités éducatives et ludiques.



À rebours des grands complexes standardisés, le Grecotel LUXME Kos cultive une certaine discrétion. Légèrement en retrait, accessible par des chemins secondaires, il mise sur un sentiment d’isolement maîtrisé.