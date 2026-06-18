Nîmes lance une web-application dédiée à son patrimoine romain

La web-application s'articule autour deUnepermet d'explorer les différents sites liés à l'histoire de Nemausus, l'ancienne cité romaine.L'outil intègre également uneen trois dimensions consacrée aux monuments, aux personnages et aux usages de l'époque romaine. Les contenus associent informations historiques, récits contextualisés et modélisations 3D.Enfin, undestiné aux enfants propose unautour du personnage de Lucius, un jeune mosaïste de. À travers différentes énigmes et défis, les participants découvrent plusieurs lieux emblématiques de la ville et certains aspects du quotidien à l'époque romaine.