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Nîmes lance une web-application dédiée à son patrimoine romain

L'outil rassemble les principaux monuments antiques de la ville


La Ville de Nîmes et le gestionnaire aura lancent « Nîmes la Romaine », une web-application consacrée à la découverte du patrimoine antique de la destination. Accessible gratuitement, elle réunit contenus historiques, réalité augmentée et parcours interactifs autour des monuments romains de la ville.


Rédigé par le Vendredi 19 Juin 2026 à 10:53

La web-application « Nîmes la Romaine » propose une découverte interactive du patrimoine antique de la ville - DepositPhotos.com, alexey.fedoren@gmail.com
La web-application « Nîmes la Romaine » propose une découverte interactive du patrimoine antique de la ville - DepositPhotos.com, alexey.fedoren@gmail.com
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La Ville de Nîmes et aura, gestionnaire des monuments romains de la cité, dévoilent une nouvelle web-application destinée à accompagner la visite des principaux sites antiques de la destination.

Baptisée « Nîmes la Romaine », elle rassemble au sein d'une même plateforme les Arènes, la Tour Magne et la Maison Carrée.

Développée avec l'entreprise Metasense et plusieurs spécialistes de l'histoire et du patrimoine, l'application associe contenus documentaires et dispositifs de réalité augmentée permettant de visualiser des reconstitutions des monuments antiques.

Présentée à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, elle est accessible gratuitement tout au long de l'année.

Carte interactive, encyclopédie 3D et jeu de piste

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La web-application s'articule autour de plusieurs fonctionnalités.

Une carte interactive permet d'explorer les différents sites liés à l'histoire de Nemausus, l'ancienne cité romaine.

L'outil intègre également une encyclopédie en trois dimensions consacrée aux monuments, aux personnages et aux usages de l'époque romaine. Les contenus associent informations historiques, récits contextualisés et modélisations 3D.

Enfin, un parcours ludique destiné aux enfants propose un jeu de piste autour du personnage de Lucius, un jeune mosaïste de Nemausus. À travers différentes énigmes et défis, les participants découvrent plusieurs lieux emblématiques de la ville et certains aspects du quotidien à l'époque romaine.

Lire aussi : Vienne, romanité gourmande au bord du Rhône

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Tags : nimes
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