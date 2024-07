Faut-il s'inquiéter de la situation de Norse Atlantic Airways ? 🔑

" La combinaison d'une option d'investissement stratégique en phase avancée de discussions qui s'est terminée sans accord formel, d'une courbe de réservations estivales lourde en queue de peloton en attendant le recouvrement des créances sur cartes de crédit et de l'assouplissement des conditions de marché affectant les revenus de la Société, a eu un impact négatif sur la situation de liquidité et de trésorerie à court terme de la Société, " dévoile le communiqué.



Bien que les 3e trimestre 2024 et le 2e semestre sont annoncés comme rentables, Norse doit faire avec un lourd passif.



En 2023, les comptes ont terminé dans le rouge à hauteur de -168,6 millions de dollars (155 millions d'euros), contre 175 millions (162 millions d'euros) en 2022.



Au premier trimestre 2024, la perte nette a atteint 62,78 millions de dollars (58,15 millions d'euros), en amélioration par rapport au 70,9 millions de dollars (65,65 millions d'euros) constatés à la même période l'année dernière.



Du côté de Norse, le responsable de la communication à qui nous avons écrit, nous a certifié qu'il n'y avait aucun risque à court et moyen terme. La compagnie se base sur des créances bloquées sur des cartes de crédit pour 143,52 millions d'euros, dont 37,96 millions concernaient des vols déjà effectués.



Pour passer ce trou d'air, une facilité de trésorerie a été accordée par les investisseurs, à hauteur de 20 millions de dollars (18,52 millions d'euros) pour fournir des liquidités jusque fin octobre 2024.



De plus, la société a pris diverses initiatives de fonds de roulement pour remédier au problème.



Malgré tout, son cours de bourse est passé de 8 dollars à son introduction en septembre 2021 à 0,37 dollar, le 3 juillet, son plus bas niveau.



" Notre objectif reste de poursuivre notre modèle commercial opportuniste et flexible en obtenant des contrats de charters hivernaux supplémentaires à plus long terme et en exploitant nos propres lignes estivales principales lorsque la demande est à son maximum.



Nous tiendrons le marché et nos actionnaires informés des autres pistes stratégiques actives au fur et à mesure de leur progression ," a déclaré Bjorn Tore Larsen, PDG et fondateur de Norse Atlantic auprès de nos confrères de CH Aviation.