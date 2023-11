Norse vise la rentabilité en 2024 🔑

Concernant les marchés, rappelons que le premier d’entre eux est le marché US. 70% des passagers de Norse sont des Américains.



La France, à défaut d’être le premier, est un marché « très spécial » selon Bjørn Tore Larsen. « Pas seulement pour moi, mais pour énormément de gens qui considèrent que Paris est la destination "la plus désirable". L’envie d’aller à Paris est très forte dans le monde entier et nous voulons être la compagnie qui aide à venir à Paris en toute sécurité et à des prix abordables.



Mais c’est plus que ça. La France est un gros marché qui nous a poussés à établir nos propres bureaux et notre propre base ici à Paris avec des pilotes, des hôtesses et des stewards pour servir au mieux ce marché.

Plus encore, nous avons installé une équipe ici à Paris » (un country manager France a été installé à Paris NDLR )



« De notre point de vue la France est un marché à développer. Je ne suis pas français, je peux avoir plein d’idées, mais le plus important c’est que nos équipes ici puissent s’imprégner, comprennent les envies des Français en matière de destinations, les tendances.



Depuis mon bureau en Norvège, je ne peux pas voir grand-chose, mais avec une équipe présente sur place nous aurons une meilleure vision pour se développer. »



New York, Miami en décembre, jamais deux sans trois avec Los Angeles cet été et plus à venir si affinité avec le marché français.