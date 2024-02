L’épidémie de choléra écartée, les passagers du Norwegian Dawn vont débarquer à l'île Maurice

Ainsi, « les hôtes peuvent être obligés de déménager dans une nouvelle cabine spécialement aménagée pour l’isolement/la quarantaine » et tous les passagers doivent se conformer à toutes les instructions données pendant la période d’isolement/quarantaine et coopérer pleinement avec l’équipage tout au long de la procédure de débarquement à la fin de la croisière.



En revanche, les compagnies ont aussi une obligation de transparence, ce qui ne semble pas avoir été réussi dans le cas de Norwegian.



« Dès le départ du Cap, ils devaient être au courant qu’il y avait un souci. Il n'y avait plus de buffet. Ils nous servaient avec des gants. Le bruit courait déjà qu’il y avait des cas de gastro-entérite » ont témoigné un couple de passagers au Quotidien de la Réunion.



« Au matin, ils nous ont dit que le paquebot allait plutôt se rendre à Maurice. On a été quelque peu inquiet. Il y a eu un manque de communication flagrant. Finalement, on s’est dit qu’on allait descendre à Maurice et rentrer à La Réunion par avion. C’est là qu’on a appris que les autorités sanitaires allaient monter à bord. Ce n’est que très tard qu’ils ont évoqué les soupçons de choléra. C’est la seconde fois qu’on se retrouve dans une telle situation. La première, c’était il y a quatre ans avec la Covid-19 ».