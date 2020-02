Diamond Princess : 130 personnes contaminées par Coronavirus, la croisière tourne au cauchemar

Voici le journal de bord d’un passager à bord du Diamond Princess, où sont mis en quarantaine 3.700 passagers, dont 61 testés positifs au #coronavirus.

Le cauchemar de tous les croisiéristes du monde entier est en train de se dérouler sur un bateau du groupe Princess Cruises.En effet, depuis le 3 février 2020 et la découverte de la contamination d'un passager à bord du Diamon Princess, l'ensemble du navire a été placé en quarantaine au large de Tokyo au Japon.Tout est parti d'un croisiériste qui dès le 25 janvier déclenche des symptômes proches du coronavirus, si les premiers examens se veulent rassurants, dans un 2e temps, l'homme est diagnostiqué comme porteur du virus.Alors placé en quarantaine, d'une façon préventive le samedi 1er février à Naha, sur l'île japonaise d'Okinaw, le Diamon Princess est alors isolé au large de Tokyo, deux jours plus tard et depuis les cas se démultiplient.En l'espace de quelques jours seulement, huit personnes sont diagnostiquées puis bientôt 60.