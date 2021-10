OUI.sncf : l'ouverture à la concurrence, quel bénéfice pour les utilisateurs ?

, est le CEO de la start-up Kombo. Cette application Kombo propose de réserver les billets de train, bus et avion en un instant, en référençant plus de 200 compagnies en France et partout dans le monde. Elle permet de trouver les meilleurs itinéraires grâce à un algorithme puissant, et de réserver des billets directement sans redirection. Kombo a levé plus de 2 millions d’euros auprès d’investisseurs comme Xavier Niel (Free), Martin Ottenwaelter (Capitaine Train) ou Patrick Dalsace (La Fourchette) et fournit les billets de train à Kayak.