Grève SNCF : 1 TGV sur 2 sur l'axe sud-est ce 17 décembre 2021

véritablement scandaleux

au moment où les Français ont le plus besoin de nous, pour se déplacer.



Ils ont eu une année difficile, une année de Covid, ils ont envie de se retrouver pour des moments plus festifs, et nous en serons pas au rendez-vous sur l'axe Sud-Est

Dès ce jeudi 16 décembre à partir de 19h et jusqu'au lundi 20 décembre 2021,, en raison de plusieursSursera perturbé, indique la SNCF sur son compte Twitter. Il faudra notamment compter 1 TGV sur 2.Les informations de trafic et la liste des trains circulant seront consultables sur l'application SNCF au plus tard la veille à 17h.En région parisienne,sera également perturbé, jeudi 16 et vendredi 17 décembre, sur les lignes B, C, D, E, H, N, P, R, U et T11, fait savoir la SNCF.Plus d'infos sur transilien.com Ce mouvement de grève est "", a déclaré Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs,", rapportent nos confrères de RMC.