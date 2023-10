TGV Intercités rejoint l’Alliance France Tourisme

Chaque jour, 700 TGV circulent en France vers plus de 200 destinations au départ de Paris et des grandes villes de province, ainsi qu’à destination de 9 pays.



L’entreprise a transporté plus de 2 milliards de voyageurs TGV depuis son lancement en 1981, dont 94,5 millions pour l’année 2022 dans les TGV INOUI, 23,5 millions en OUIGO et 10,9 millions de voyages Intercités

", rappelle l'Alliance France Tourisme dans un communiqué.