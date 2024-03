Fermeture LGV Paris-Lyon : quel impact sur le trafic des trains ?

Le plan de transport des TGV, comprenant les TGV INOUI et OUIGO Grande vitesse , sera ainsi modifié, avec• UneCette mesure affectera toutes les liaisons depuis Paris jusqu'en Occitanie (Montpellier) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille, Toulon, etc.).Les dessertes de l'(Annecy, Chambéry, Grenoble), de la(Dijon), et du(Strasbourg, Metz). Environsur l'ensemble de l'axe Sud-Est.La liaison entre le Sud-Est et les régions des Pays-de-la-Loire, de la Bretagne, de la Normandie, du Centre Val-de-Loire et des Hauts-de-France ne sera pas maintenue. En conséquence, les services entreLa desserte entre, les TGV ne dépassant pas Marseille et Toulon, excluant ainsi la desserte des gares. Cependant, les TGV ne poursuivront pas au-delà de cette gare. Ainsi, les gares situéesLe Grand Est sera toujours desservi mais, par exemple pour les liaisons