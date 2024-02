Bagages SNCF : les nouvelles règles en TGV InOui et Intercités

En cas d’entrave à la circulation dans les couloirs ou en cas d’occupation indue d’une place ou d’un

vous êtes passible d’une amende de 150 €

Ces règles mises à jour sont simplement plus claires et précises et permettront ainsi d'éviter des abus ou des questionnements de la part de nos clients. Deux grands bagages et un bagage à main autorisés correspondent à ce qu'il est déjà possible de porter soi-même et en une seule fois

La SNCF annonce une. Au cours de cette période, aucun passager ne sera verbalisé.Au-delà de cette période, le non-respect de la politique bagages conduira à une. La SNCF indique que “”.Chaque voyageur souhaitant transporter un ou plusieurs bagages supplémentaires devra.» explique SNCF Voyageurs, qui rappelle que l’étiquetage des bagages reste obligatoire à chaque trajet.