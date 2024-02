Grève SNCF : quel impact sur le trafic des trains ?

La mobilisation promet d'être forte selon les syndicats.La CGT et Sud-Rail ont appelé à la grève les contrôleurs pour le week-end du 17 et 18 février. Les organisations syndicales prévoient entre 70 et 90% de grévistes.Pour l'heure nous ne connaissons pas l'ampleur du mouvement et il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de la grève SNCF sur le trafic des trains.Toutefois, les TGV Inoui, Ouigo et Intercités pourraient être impactés par des annulations et des retards. En effet, sans contrôleur à bord, les trains ne peuvent circuler.Le plan de transport doit être publié cet après-midi, mercredi 14 février 2024.