Grève vendredi : quel impact dans les transports ?

L'intersyndicale (CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, l'Union syndicale solidaire et FSU) a lancé une nouvelle journée de grève ce vendredi 13 octobre. Au cœur des revendications des syndicats : l'austérité, l'égalité femmes hommes, l'augmentation des salaires, des pensions, et des minima sociaux.Ainsi après les protestations et les grèves liées à la réforme des retraites , l’intersyndicale revient sur le devant de la scène.Plusieurs secteurs seront impactés dont ceux de la fonction publique (écoles maternelles et élémentaires) et des transports. Dans les airs,dans les transports urbains et sur les rails, il y aura notamment des perturbations.Voici à quoi il va falloir s’attendre pour la journée de grève vendredi.