Grève du 13 octobre : quel impact sur le trafic aérien ?

De plus et pour limiter les conséquences, la direction générale de l’Aviation civile (DGAC) appliquera les dispositions du service minimum dans certains centres en route de la navigation aérienne et dans certains services de navigation aérienne des aéroports, là où il est possible d'appliquer ces dispositifs.



Il est recommandé de contacter la compagnie en cas de départ ce vendredi 13 octobre 2023, mais aussi de reporter son voyage dans la mesure du possible.



Des retards et perturbations sont à prévoir, malgré ces mesures.