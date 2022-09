SNCF : à quoi ressemble le TGV M, qui circulera en 2024 ?

Dans un communiqué commun, la SNCF et Alstom indiquent que le TGV M se caractérise par " des innovations majeures ", à commencer par sa modularité, qui " permet d’ajuster le nombre de voitures au plus près des besoins du marché (7, 8 ou 9), de transformer rapidement un espace de 1ère classe en espace de 2nde classe et vice-versa, de reconfigurer l’intérieur en enlevant ou ajoutant des sièges, des espaces vélos ou bagages… "



La surface à bord a été augmentée de 20%, permettant de proposer jusqu’à 740 places contre 634 maximum aujourd’hui.



Par ailleurs, " le bilan carbone du TGV M est le plus faible du marché et 97% des composants de la rame sont recyclables ".



Le nouveau TGV donne également accès à " des services connectés évolutifs qui répondent aux besoins des voyageurs comme le Wifi à bord, ainsi qu’une information complète et en temps réel dans les différents espaces de la rame ".



Actuellement, une analyse de la compatibilité du TGV M avec le réseau et les gares est menée partout en France afin d’identifier les travaux d’adaptation à conduire, les procédures à modifier et les évolutions à mener en matière de gestion des flux de voyageurs.



Par ailleurs, un vaste chantier est ouvert sur le digital et les systèmes d’information afin de proposer et mettre en œuvre des solutions et des supports numériques adaptés, pour répondre aux besoins des clients et gagner en efficacité dans tous les métiers.



" A titre d’exemple, les Chefs de bord disposeront par exemple d’une application leur permettant de connaître en temps réel l’état de fonctionnement de tous les éléments concourant au confort des clients , indique le communiqué.



L’architecture du WIFI à bord du train sera conforme au dernier standard 5G en vigueur, pour délivrer un service de haute qualité. Et diverses applications numériques seront développées en particulier pour optimiser la consommation d’énergie de traction, en

adaptant en temps réel les prescriptions de conduite à la vitesse du train, au profil du parcours ".