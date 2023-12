Billets de train : les distributeurs réclament une concurrence équitable

Présent également lors de cette table ronde, Michel Quidort, vice-président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT), réclame b[une exhaustivité de l’offre et une clarté dans les tarifs afin « que le consommateur puisse s’y retrouver et faire un choix en toute connaissance de cause »]b.



Pour étayer ses dires, Michel Quidort a pris « l’exemple fameux » d’un Nantes-Bordeaux avec le site de la SNCF qui propose de faire un Nantes-Paris puis un Paris-Bordeaux en TGV plutôt qu’un train direct entre les deux villes alors que c’est possible. La FNAUT entend bien lutter contre toutes ces « offres biaisées et orientées ».



Bien qu’il manque cette réglementation permettant aux distributeurs d’assurer une rentabilité minimale, Alexander Ernert tient tout de même à saluer « la France qui est à l’avant-garde du développement du rail et de la lutte contre les émissions à effet de serre ».