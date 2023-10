Billets de train : quelle solution pour optimiser la distribution ?

« Le marché français est devenu un marché dérégulé. Il existe des autorités organisatrices qui ont la responsabilité des TER régionaux. Ensuite, Eurostar est devenue en 2012 une EFE, une entreprise ferroviaire européenne indépendante. Puis, il existe des éditeurs de logiciels, ils n’ont pas le rôle de transporteur, mais expose une technologie »

« Technologiquement, le transporteur SNCF Voyageurs expose de manière opposable aux acteurs du marché technologique et aux distributeurs la même chose. Il y a une volonté commerciale du transporteur de donner ou non l’accès à tout. Quand elle est accordée, elle va dépendre des roadmaps de développement de chacun des acteurs, agences et ou partenaires technologiques »

« Nous avons des inventaires, avec des stratégies d’entreprises ou commerciales différentes »

« Votre billet de train est considéré comme un billet d’avion donc on ne peut pas mélanger le reporting »

« Il y a 7 ans, il y avait 3 GDS et quelques SBT, aujourd’hui, il y a 40 connexions différentes aux inventaires SNCF.

va s’ouvrir à la fin de l’année. »

Si techniquement, il est possible de réaliser les modifications souhaitées et de choisir par exemple son seatmap, est-ce du côté des transporteurs que cela bloque ?, tient à remettre dans le contexte Lawrence Tache, directeur IT outil de distribution à la SNCF., explique-t-il., complète-t-il.Pourquoi ne pas s’inspirer du modèle anglo-saxon ? En Grande-Bretagne , GDS air, opère de la même manière qu’une compagnie aérienne et avec les mêmes possibilités que les compagnies aériennes.Distribuer sur GDS air pose un autre problème : le reporting., souligne Laurent Bensaid.Le modèle idéal ne semble pas encore arrivé. Le sujet reste complexe.Pour autant Lawrence Tache de la SNCF se veut optimiste :Si la distribution du rail a connu d’importantes évolutions, il reste encore à faire.