Trainline veut "être un hub unique, un GDS du rail"🔑

En effet, le rail est compliqué à mettre en œuvre et en particulier d’un point de vue B2B. Ce n’est pas uniquement en France, mais en Europe.



Nous sommes face à des marchés qui ont été très longtemps ou sont encore dominés par des acteurs locaux.



Contrairement à l’aérien, il n’y a jamais eu de volonté de standardisation de l’offre. Les écartements entre les rails ou les tensions électriques sont différents d’un pays à l’autre. Idem concernant la techno ou les normes. Par exemple, il n’y a pas de codes trois lettres pour les gares.



Dans cette logique, nous pouvons également imaginer que les politiques tarifaires sont différentes, tout comme la présentation de l’offre.



C’est d’une grande complexité. Pour y répondre, plus de 500 ingénieurs travaillent dans nos différents bureaux à normaliser, standardiser cette offre dans Plateform One pour qu’ensuite elle soit la plus simple possible.



Il ne s’agit pas d’un produit miracle. Intégrer le rail reste un projet qui prend du temps. Accéder à notre API est plus facile pour les TMC de taille plus importante. C’est un réel projet techno.





Aujourd’hui, une douzaine d’acteurs en Europe permettent que leur contenu soit redistribué par Trainline aux agences de voyages. Ce qui nous permet de couvrir l’essentiel des besoins en Europe à commencer par le rail britannique, le portail PAO de la



Nous n’apportons pas uniquement une solution technologique, mais aussi notre expérience dans la relation B2B avec les transporteurs ferroviaires. En travaillant avec nous, une TMC va conserver son agrément SNCF en l’état. Nous ne sommes qu’un fournisseur technologique, un tuyau par lequel l’agence va pouvoir booker plus efficacement SNCF, mais en conservant complétement son accord avec



Généralement, les TMC Françaises n’ont pas d’accord avec les autres transporteurs, car les volumes sont plus faibles. Dans ce cas, nous apportons les accords de licence de Trainline, ce qui permet aux agences d’avoir accès aux contenus. Pour chacun des transporteurs, il y a un travail d’intégration à réaliser.



Si l’accès au rail en Europe est la partie la plus évidente de notre offre, celle qui a le plus de valeur concerne les fonctionnalités que Trainline a pu développer avec ses ingénieurs sur l’ensemble des contenus que nous agrégeons.



C’est une énorme valeur par rapport à l’offre en France. Par exemple, il est possible de réserver un billet avec plusieurs transporteurs, TER, TGV, Frecciarossa…, réunis en une seule transaction. Nous permettons au voyageur d’affaires de retrouver une expérience B2C.



Ils peuvent modifier, annuler et déclencher un remboursement de façon autonome sur les OBT.



Le split PNR permet de faire une réservation pour plusieurs personnes tout en permettant l’après-vente individuel.



Ce sont quelques-uns des exemples que recherchent les agences et qui viennent résoudre leurs points de frictions.



