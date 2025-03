Fairjungle intègre Trenitalia à ses offres avec Trainline

Trainline Partner Solutions (TPS), la branche B2B du groupe Trainline , étend son partenariat avec Fairjungle afin d'élargir et de simplifier l'accès aux transports pour des milliers de voyageurs d'affaires à travers l'Europe.Les voyageurs ont ainsi la possibilité de réserver et gérer directement l'échange et le remboursement de leurs billets via l'outil de réservation en ligne de Fairjungle. Ce modèle permet d'accroître l'efficacité et l'autonomie des voyageurs tout en simplifiant la gestion des voyages.Pour cette année 2025,offrant à ses utilisateurs l'intégralité des opérateurs rails œuvrant en France.