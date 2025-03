Trenitalia : Trainline ouvre les ventes des billets Paris - Marseille

Trainline a réalisé une étude interne sur les prix et le nombre de passagers ayant réservé des services de train via l'application et le site web de Trainline pour voyager en Espagne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, et a comparé ces données avec les mêmes périodes de 2019 et 2022.

L'ouverture à la concurrence sur la ligne Paris-Lyon, avec l'arrivée de l'opérateur Trenitalia en décembre 2021, a déjà entraîné, si l'on compare l'année 2023 à l'année 2019 selon Trainline.Des tendances similaires sont observées dans d'autres marchés européens ouverts à la concurrence, notamment l' Espagne , devenue le marché de transport à grande vitesse le plus compétitif d'Europe.En passant d'un seul opérateur longue distance à quatre, les consommateurs bénéficient des effets positifs d'une offre diversifiée. Avec l'arrivée de nouveaux opérateurs, les prix pour voyager(par rapport à 2019) et de 28 % par rapport à l'année dernière.En 2023, Trainline constate une augmentation des passagers sur toutes les lignes agrégées, avec la ligne Madrid-Alicante affichant la plus forte croissance de passagers (x6), suivie de Madrid-Valence (x5), Madrid-Malaga (x4), Madrid-Cordoue, Madrid-Séville et Madrid-Barcelone (x3).*