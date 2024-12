Trainline met en vente des billets Ouigo de Madrid vers Séville et Malaga

Avec l’arrivée de Ouigo dans le sud de l’Espagne , désormais desservie par trois opérateurs proposant des services de trains à grande vitesse. Cette évolution permet aux voyageurs de bénéficier d’une augmentation des fréquences et de tarifs plus compétitifs. Les billets de la compagnie française débutent à 9 €, pour deux fréquences quotidiennes (aller-retour) sur les lignes Madrid-Séville et Madrid-Malaga.D’après les données de, depuis l’ouverture du marché en 2023, l’offre de trains a considérablement augmenté, accompagnée d’une réduction des tarifs sur les liaisons reliant Madrid à Malaga et Séville. Sur la ligne, le nombre de passagers a, tandis que sur la. En parallèle, les prix ont diminué de 24 % pour Madrid-Séville et de 18 % pour Madrid-Malaga., située sur le Corridor Sud, profite également de cette expansion ferroviaire, en tant que point de passage sur les itinéraires Madrid-Séville et Madrid-Malaga. En 2023, letandis que le prix des billets a baissé de 7 %.Depuis juillet 2023, il est également possible dedepuis Lyon grâce à la Renfe . L’arrivée de Ouigo dans le sud de l’Espagne ajoute de nouvelles options de voyage à des tarifs attractifs, contribuant au