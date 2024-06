Vacances en Espagne - FAQ pour Agents de Voyages

Le train

Le métro

Le tramway

Le bus

Les services de covoiturage

Le taxi

La location de voiture

Il s’agit du meilleur moyen pour se déplacer rapidement entre les villes. En effet, il peut circuler à 311 km/h. Le réseau ferroviaire fait aussi des trajets de distances moyennes et dessert la banlieue. Il faut noter que la ponctualité n’est pas toujours son point fort.Très développé à Barcelone, à Madrid, à Valence, à Palma de Majorque et à Bilbao, il constitue un mode de transport abordable et efficace.Il est disponible dans diverses villes, à l’instar de Malaga, de Saragosse, de Tenerife, de Grenade.Desservant des lieux que le train n’atteint, et ce, spécialement au niveau des zones côtières, le bus est une alternative assez confortable et bon marché.BlaBlaCar et Uber sont des options de déplacement courantes en Espagne.Il faut vérifier le fonctionnement du compteur et s’assurer de connaître les modes de paiement acceptés, car le règlement en espèces est généralement le seul toléré. Bien que le prix soit souvent six fois plus élevé que celui d'un trajet en autobus, le confort qu'il offre peut en valoir la peine.Afin de découvrir la campagne et les petites villes, une voiture peut s’avérer nécessaire. Pour pouvoir en louer une, il faut être âgé d’au moins 21 ans et posséder un permis de conduire de l’UE ou international, ainsi qu’une carte de crédit.