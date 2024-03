Eté 2024 : les billets TGV INOUI, OUIGO et Intercités en vente dès le 13 mars

SNCF Voyageurs desservira également de nombreuses destinations en Europe durant l'été 2024, avec ses liaisons saisonnières.



Allemagne : en plus du retour de la ligne estivale entre Bordeaux et Francfort, une nouvelle liaison vient compléter l’offre DB-SNCF Voyageurs en Coopération entre Bordeaux et Stuttgart.



• Bordeaux-Francfort : les TGV circuleront les samedis 15, 22 et 29 juin ainsi que les 6 et 13 juillet.



• Stuttgart-Bordeaux : les trains de l’offre saisonnière circuleront les samedis 20 et 27 juillet ainsi que le 3 août puis le 31 août.



Des circulations quotidiennes sont également proposées toute l’année entre Paris-Francfort, Paris-Stuttgart/Munich et Marseille-Francfort.



Suisse : après une circulation éphémère au départ de Lausanne en 2023, la liaison directe Lausanne-Marseille est de retour

cet été, du 29 juin au 26 août. Elle desservira quotidiennement Genève, Bellegarde, Lyon, Avignon et Aix-en-Provence.



Espagne : avec 2 allers et retours quotidiens toute l’année, TGV INOUI complète son offre en ajoutant une troisième fréquence les samedis et dimanches du 27 avril au 30 juin, entre Paris et Barcelone. Cette 3e circulation devient ensuite quotidienne pour les deux mois d’été, du 6 juillet au 1er septembre.