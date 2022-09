Le trafic affaires de la SNCF atteint près de 90% du niveau de 2019

A la faveur de la prise de conscience écologique, les trains de la SNCF sont plébiscités tant par les voyageurs loisirs que ceux des affaires.



Selon une étude réalisée par Opinion Way, en septembre dernier, 62% des voyageurs pros affirment que leurs entreprises prennent plus en compte l’impact écologique dans leurs déplacements. Et 70% envisagent de choisir le train.



« Il est la solution de la mobilité décarbonée. Lorsqu'un voyageur fait ce choix, il émet 26 fois moins de gaz à effet de serre qu'en voiture, et 65 fois moins qu'en avion » , affirme le directeur marketing de TGV-Intercités.



De quoi bousculer les politiques voyages. C’est dans ce contexte que la SNCF a lancé, en janvier 2022, un bonus aux entreprises qui réduisent leurs émissions CO2 en choisissant le train. « Nous mettons en place un objectif de réduction avec l’entreprise et après mesure des résultats, nous récompensons l’entreprise s’il est atteint » , détaille Olivier Pinna, directeur agences de voyages et entreprises.



Autre piste : la SNCF réfléchit à un « train de fonction », formule que les entreprises pourraient offrir en 2024 à leurs employés à la place d'une voiture de fonction.