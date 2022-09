La concurrence ferroviaire, un facteur décisif pour booster la fréquentation

Roberto Rinaudo, Directeur Général – Trenitalia France



" On est venu se rajouter à l’offre SNCF avec des propositions complémentaires sur cet axe Paris-Lyon-Milan. Le bilan est très positif malgré les difficultés techniques relatives à l’homogénéité des équipements.



Notre offre est garantie, ce qui est déjà un premier acquis positif, grâce aux partenaires, notamment les gares, les sociétés d’approvisionnement et même les ateliers de SNCF Voyageurs. Je ne cache pas que c’est un jeu complexe, avec de nombreuses contraintes, que nous avons réussi à surmonter.



Nous avons vécu en Italie le même phénomène d’ouverture à la concurrence qui s’est traduit au bout de quatre années par un doublement de la fréquentation de nos trains. Nous sommes donc confiants sur le même cheminement en France. "



Alexandra Debaisieux, Directrice Générale Déléguée de Railcoop



" Railcoop est une jeune entreprise née de la volonté des utilisateurs eux-mêmes de trouver de nouvelles solutions pour les entreprises, les particuliers et les collectivités territoriales qui seront les bénéficiaires d’une nouvelle offre, d’abord en fret et en passagers dans un second temps. A ce jour, la coopérative compte 13 000 sociétaires.



Les débuts ne sont pas simples pour une start-up, pour avoir accès à des financements et trouver à acheter les matériels roulants. Nous avons choisi d’opérer sur une ligne transversale, Bordeaux/Lyon qui valorise les territoires ruraux.



Il a fallu traiter l’obtention des sillons sur les lignes en opération, s'assurer des gares ouvertes. L’important est de ne pas s’arrêter aux difficultés techniques mais de privilégier la volonté politique qui fait bouger les choses.



Les opérations de fret ont débuté mais nous ne pouvons pas encore annoncer de date pour la liaison passagers Bordeaux-Lyon. Nous devons aussi traiter avec les ateliers de la SNCF pour transformer les matériels roulants.



Railcoop envisage de devenir agence de voyages pour pouvoir distribuer ses propres billets mais aussi les segments de transport complémentaires : bus, location voiture, vélo… "



Bruno Mercader, directeur du Développement ferroviaire - Groupe Transdev



" Nous avons gagné un premier appel d’offre avec la Région Sud pour opérer sous convention la liaison Nice Marseille à horizon 2025.



Notre objectif affiché est de multiplier l’offre par deux et de diviser par deux les coûts d’exploitation pour la Région. Nous avons le soutien de la Région pour acquérir du nouveau matériel mais il ne faut pas ignorer les difficultés rencontrées quand on essuie les plâtres.



Deux aspects sont à souligner, notamment en matière d’anticipation. Le premier est d’ordre social avec un transfert du personnel de la SNCF, qui doit s’opérer sur 16 mois, mais 21 mois nous paraît plus raisonnable.



Le second est plus technique car nous avons des difficultés à obtenir des engagements fermes sur le planning de réalisation des travaux nécessaires pour entrer en exploitation, sur la maintenance et la reprise des matériels roulants. Il y a quelques tensions qui tiennent davantage à la nouveauté du processus qu’à une réticence de la part de l’opérateur public à accepter la concurrence nouvelle.



Quatre autres régions ont lancé des appels d’offre et on apprend de nos expériences. On défriche collectivement. "