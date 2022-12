Grève SNCF : des perturbations à prévoir pour Noël

Les voyageurs sont invités à consulter leurs outils d'information habituels pour vérifier la circulation de leurs trains.



Les clients TGV et INTERCITES concernés recevront par mail ou sms l'information en cas d'annulation de leur train.



Les voyageurs dont le train est annulé pourront bénéficier d'un remboursement à 100% du prix de leur billet ou d'un échange sans frais dans tous les trains où il reste de la place.



Pour bénéficier du remboursement ou échange sans frais, les clients doivent en faire la demande avant le départ du train.



" Nous avons tout fait pour éviter cette grève. On peut comprendre qu'il y ait des revendications des chefs de bord, mais pas une grève pour les congés de Noël alors que les Français ont besoin de vacances.



A ce titre, nous présentons les excuses de notre entreprise à tous nos clients qui ne pourront pas tous compter sur nous ce week-end. Nous faisons tout pour qu'ils soient les plus nombreux à pouvoir voyager, c'est notre priorité" , a déclaré Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs.



SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs de vérifier les horaires des trains avant de se rendre en gare et quand cela est possible d'annuler leurs voyages.