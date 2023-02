SNCF : Magali Patay nommée directrice du cabinet de Jean-Pierre Farandou

Le groupe SNCF annonce la nomination de Magali Patay au poste de directrice du cabinet de Jean-Pierre Farandou, Président-directeur général de la SNCF, et directrice déléguée aux Territoires, aux Relations institutionnelles et à l’International.



Elle débutera ses fonctions le 6 mars 2023, et succède à Muriel Signouret, qui est nommée directrice des gares de Paris-Lyon et Paris Bercy Bourgogne-Pays d’Auvergne.



De son côté, Magali Patay intègre le Comité de direction générale et le Comité exécutif du groupe SNCF.



Ancienne élève de l’Ecole nationale d’administration, elle a commencé sa carrière en 1998 dans le groupe Crédit Agricole à Lyon, au service des collectivités territoriales et des entreprises de la région Rhône-Alpes.



Après plusieurs postes à l’international occupés à partir de 2002, elle décide de rejoindre l’Etat et intègre la direction générale du Trésor en 2012, en charge des enjeux liés au climat et à l’environnement.



En 2014, au sein du groupe BPCE, elle devient responsable pour Natixis des relations avec les entreprises du secteur public, les territoires et l’Etat.