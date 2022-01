SNCF Connect : la nouvelle appli plus simple, vraiment ?

« Pionnier technologique », « en rupture », « acteur de la french-tech » … : la SNCF se la joue start-up et lance en grande pompe, mardi 25 janvier 2021, son nouveau site et application unique : SNCF Connect.



3 années après l’abandon de voyage-sncf.fr pour passer à oui.sncf, bienvenue donc à SNCF Connect, projet présenté mardi 25 janvier 2022. Un seul but affiché : simplifier la vie des utilisateurs, et remplacer petit à petit tous les sites et applications actuellement disponibles : sncf.com, l’assistant SNCF, TGV Pro, TGVinoui.sncf, oui.sncf…



Contre ce millefeuille de services, contre le millefeuille tarifaire, et après le lancement de la carte avantage, la compagnie nationale des chemins de fer poursuit une stratégie de simplification générale pour reconquérir les passagers perdus avec la crise et contrer l’arrivée de la concurrence sur les rails français.



Le tout de manière plus claire. Autre promesse du service Connect : ajouter à la longue distance les trajets courte-distances (vélo, trottinettes…), les bus, covoiturage… en ville comme en région. Tout ce qui peut être une alternative à la voiture individuelle, en somme.