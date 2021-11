SNCF Connect : un service unique pour tous les trajets du train au vélo

SNCF Voyageurs annonce le lancement de SNCF Connect, conçu et réalisé par sa filiale digitale e.Voyageurs SNCF.



Décliné en une application et un site internet, SNCF Connect qui sera disponible en janvier 2022 permettra de "planifier, réserver et gérer tous les déplacements à la fois en train mais aussi avec d’autres modes de transports responsables." indique un communiqué de presse.



Concrètement ce nouveau service réunira au même endroit tous les titres de transports, les abonnements et les informations pour organiser, réserver et modifier son trajet avec TGV INOUI, OUIGO, Intercités, TER, Thalys, Eurostar, TGV Lyria, les transports publics en Ile-de-France dont Transilien, les bus longue distance, le covoiturage…, "du premier au dernier kilomètre".



Il intègrera les offres de mobilités dites "vertes" : vélo, trottinette, transport urbain, taxi et VTC et affichera les indications des émissions de CO2 de chaque trajet.