Emmanuel Macron s'engage dans la Bataille du rail ! 🔑

Il suffit de regarder la récente décision prise par Pierre & Vacances.Pour pousser ses clients à abandonner la très polluante voiture individuelle, le spécialiste français des résidences de vacances va rembourser une partie du montant du séjour de ses clients qui viennent en... train.L'objectif est simple : avoir un impact positif sur son environnement, éviter aussi d'être stigmatisé à l'avenir par des lois contraignantes, mais aussi prendre des parts de marché. nous révélait Stéphanie Giniès, la directrice marketing et e-commerce Pierre & Vacances.C'est tout l'enjeu de notre société et du tourisme : rendre la transition plus désirable. Une proposition qui rejoint et complète celle de TravelSki. L'entreprise propriété de la Compagnie des Alpes affrète depuis 2 hivers des trains, pour " confiait à TourMaG.com, Guillaume de Marcillac, directeur général de Travelski.Dans les affaires, comme dans la politique et le tourisme, tout est une question de volonté et d'engagement. Alors certes, seul on va plus vite, mais c'est ensemble que nous irons plus loin, en agrégeant tous les efforts.