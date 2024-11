Lyf va démocratiser le paiement par QR Code en France !

à fort pouvoir d’achat,

Les wallets internationaux sont en pleine expansion et le QR Code est désormais un mode d’encaissement sur lequel la Grande distribution française ne peut plus faire l’impasse.



UnionPay a choisi nos compétences techniques et la force de notre réseau partenarial pour déployer l’usage de son wallet en France : nous sommes honorés de leur confiance,

Cela peut constituer un frein aux dépenses de la clientèle asiatique "" selon le communiqué.C'est une expérience d'achat qui ne se résume pas seulement à payer, mais elle embarque de nombreux services associés (offres commerciales, actions de fidélisation, stockage des preuves d’achat, etc.) qui font toute la différence pour l’utilisateur." a commenté Christophe Dolique, le PDG de la start-up.

Basé sur l'usage omniprésent du smartphone lors des achats et de la vie quotidienne, le wallet de paiement mobile UnionPay et le QR Code sont déjà acceptés par des millions de commerçants, dans 46 pays et régions en dehors de la Chine continentale.L'enjeu est maintenant d’étendre ce réseau d’acceptation, ainsi que les offres marketing et commerciales associées, en Europe.